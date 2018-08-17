/Правительство считает нецелесообразным изъятие сверхдоходов у металлургических и химических компаний путем налогов/

Ранее с такой инициативой выступил помощник президента Андрей Белоусов.

Правительство будет думать над созданием стимулов для направления сверхприбыли в экономику. Об этом рассказал официальный представитель вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров. По его словам, все решения в сфере налоговой системы по этому вопросу ранее уже были приняты. При этом Лавров добавил, что предложение помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургов и химиков будет обсуждаться через неделю на совещании с участием Силуанова и представителей крупного бизнеса. Оно пройдет в Российском союзе промышленников и предпринимателей, который выступал против изменения системы налогообложения. Ранее, напомним, Белоусов написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложил изъять более полутриллиона рублей сверхдоходов у металлургических и химических компаний. Направить их предлагалось на выполнение майских указов главы государства. В письме указывались 14 компаний, в том числе «Норникель», «Алроса», «Полюс» и «Уралкалий».

На следующий день после сообщений о письме Белоусова Путина Московская биржа открылась резким падением акций российских промышленных компаний.