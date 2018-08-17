Правительство считает нецелесообразным изъятие сверхдоходов у металлургических и химических компаний путем налогов
Ранее с такой инициативой выступил помощник президента Андрей Белоусов.
Правительство будет думать над созданием стимулов для направления сверхприбыли в экономику. Об этом рассказал официальный представитель вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров. По его словам, все решения в сфере налоговой системы по этому вопросу ранее уже были приняты. При этом Лавров добавил, что предложение помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургов и химиков будет обсуждаться через неделю на совещании с участием Силуанова и представителей крупного бизнеса. Оно пройдет в Российском союзе промышленников и предпринимателей, который выступал против изменения системы налогообложения. Ранее, напомним, Белоусов написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложил изъять более полутриллиона рублей сверхдоходов у металлургических и химических компаний. Направить их предлагалось на выполнение майских указов главы государства. В письме указывались 14 компаний, в том числе «Норникель», «Алроса», «Полюс» и «Уралкалий».
На следующий день после сообщений о письме Белоусова Путина Московская биржа открылась резким падением акций российских промышленных компаний.
Комментарии19
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nemes 17 августа 2018 | 19:05
Лучше откатами.
morganafata 17 августа 2018 | 19:13
nemes: Спонсоров ралдугина не раскулачат.
stalin_vsegda_zhiv 17 августа 2018 | 19:54
//Правительство будет думать над созданием стимулов для направления сверхприбыли в экономику.//
Рассказывайте эти сказочки кому-нибудь другому! Все эти миллиарды долларов утекут на Запад, а вы потом будете нам рапортовать об увеличившемся оттоке капитала.
sm59 17 августа 2018 | 19:05
Правительство считает нецелесообразным изъятие сверх-доходов у металлургических и химических компаний путем налогов.
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И правильно считает!!!
Зачем налоги, когда есть старый добрый паяльник. И делиться потом не надо.
zaryad 17 августа 2018 | 19:52
sm59: "Магнит" уже переварили, за металлургов взялись. Аппетит чекистни растет...
klegg 17 августа 2018 | 19:09
///с такой инициативой выступил помощник президента Андрей Белоусов///
чувачелло хотел глубоко подлизнуть хозяину, но даже неадекваты в правительстве открестились от идеи этого гиганта мысли
a_111111 17 августа 2018 | 19:13
Как можно изымать что-то за прошлый период. А Белоусов давно , за нанесённый вред, должен отвечать....
profi1962 17 августа 2018 | 19:16
Испугались. Лучше баранов стрич, повышая ЖКХ. А эти будут прятать свои деньги и сверх доходы в офшорах и банках Кипра! Так вам лохам и надо.
profi1962 17 августа 2018 | 19:18
Испугались. Лучше лохов доить. А свои сверх доходы спрячут на Кипре и Сейшелах. Так и надо лохов доить.
tks 17 августа 2018 | 19:21
Пожалела кошка мышку...
Стимул путисты могут только один придумать: в виде бригады докторов из следкома, прокурятины, мусарни или гэбильни...
abuvgrobu 17 августа 2018 | 19:23
Хотели руку к жирномсясеньким в карман запустить, у населения, видать, в кармана= не густо, а денежек-то хочется на все хотелки и чтобы ещё оставалось, но это вам не вась, да тань шерстить, там такой вой и такие демарши начались, что мама не горюй.. Так-то, пупуев, "самодержец всея Руси" сраный..
rusof_ob 17 августа 2018 | 19:26
Вот это, я понимаю, многоходовочка! Завтра $ = 22₽.
tks 17 августа 2018 | 19:28
rusof_ob: а послезавтра - сермяжные 63 коп. ;)))
rusof_ob 17 августа 2018 | 19:51
tks: ну не могут они без "березок", сколько им макдональдс не построй.
tks 17 августа 2018 | 19:53
rusof_ob: Таки "илитка" же, нобилесс оближе ;)))
nikolaitschi 17 августа 2018 | 19:47
Сосредоточатся на какой-нибудь другой гадости, у них не убудет
viktorova 17 августа 2018 | 19:47
/Правительство считает нецелесообразным изъятие сверхдоходов у металлургических и химических компаний путем налогов/
«Мы пойдём другим путём!»
Где-то я это уже слышал...
eduard53 17 августа 2018 | 19:54
Это верно! Не магнатов грабить нужно,
А народ бесправный, бедный, безоружный.
vladimir1967 17 августа 2018 | 19:56
Заберут просто так по беспределу.