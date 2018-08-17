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19:00, 17 августа 2018

Правительство считает нецелесообразным изъятие сверхдоходов у металлургических и химических компаний путем налогов

Ранее с такой инициативой выступил помощник президента Андрей Белоусов.

Правительство будет думать над созданием стимулов для направления сверхприбыли в экономику. Об этом рассказал официальный представитель вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров. По его словам, все решения в сфере налоговой системы по этому вопросу ранее уже были приняты. При этом Лавров добавил, что предложение помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургов и химиков будет обсуждаться через неделю на совещании с участием Силуанова и представителей крупного бизнеса. Оно пройдет в Российском союзе промышленников и предпринимателей, который выступал против изменения системы налогообложения. Ранее, напомним, Белоусов написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложил изъять более полутриллиона рублей сверхдоходов у металлургических и химических компаний. Направить их предлагалось на выполнение майских указов главы государства. В письме указывались 14 компаний, в том числе «Норникель», «Алроса», «Полюс» и «Уралкалий».

На следующий день после сообщений о письме Белоусова Путина Московская биржа открылась резким падением акций российских промышленных компаний.

Комментарии

19

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nemes 17 августа 2018 | 19:05

Лучше откатами.

morganafata 17 августа 2018 | 19:13

nemes: Спонсоров ралдугина не раскулачат.

stalin_vsegda_zhiv 17 августа 2018 | 19:54

//Правительство будет думать над созданием стимулов для направления сверхприбыли в экономику.//

Рассказывайте эти сказочки кому-нибудь другому! Все эти миллиарды долларов утекут на Запад, а вы потом будете нам рапортовать об увеличившемся оттоке капитала.

sm59 17 августа 2018 | 19:05

Правительство считает нецелесообразным изъятие сверх-доходов у металлургических и химических компаний путем налогов.
_____________________________________________________________________
И правильно считает!!!
Зачем налоги, когда есть старый добрый паяльник. И делиться потом не надо.

zaryad 17 августа 2018 | 19:52

sm59: "Магнит" уже переварили, за металлургов взялись. Аппетит чекистни растет...

klegg 17 августа 2018 | 19:09

///с такой инициативой выступил помощник президента Андрей Белоусов///
чувачелло хотел глубоко подлизнуть хозяину, но даже неадекваты в правительстве открестились от идеи этого гиганта мысли

a_111111 17 августа 2018 | 19:13

Как можно изымать что-то за прошлый период. А Белоусов давно , за нанесённый вред, должен отвечать....

profi1962 17 августа 2018 | 19:16

Испугались. Лучше баранов стрич, повышая ЖКХ. А эти будут прятать свои деньги и сверх доходы в офшорах и банках Кипра! Так вам лохам и надо.

profi1962 17 августа 2018 | 19:18

Испугались. Лучше лохов доить. А свои сверх доходы спрячут на Кипре и Сейшелах. Так и надо лохов доить.

tks 17 августа 2018 | 19:21

Пожалела кошка мышку...

Стимул путисты могут только один придумать: в виде бригады докторов из следкома, прокурятины, мусарни или гэбильни...

abuvgrobu 17 августа 2018 | 19:23

Хотели руку к жирномсясеньким в карман запустить, у населения, видать, в кармана= не густо, а денежек-то хочется на все хотелки и чтобы ещё оставалось, но это вам не вась, да тань шерстить, там такой вой и такие демарши начались, что мама не горюй.. Так-то, пупуев, "самодержец всея Руси" сраный..

rusof_ob 17 августа 2018 | 19:26

Вот это, я понимаю, многоходовочка! Завтра $ = 22₽.

tks 17 августа 2018 | 19:28

rusof_ob: а послезавтра - сермяжные 63 коп. ;)))

rusof_ob 17 августа 2018 | 19:51

tks: ну не могут они без "березок", сколько им макдональдс не построй.

tks 17 августа 2018 | 19:53

rusof_ob: Таки "илитка" же, нобилесс оближе ;)))

(комментарий скрыт)

nikolaitschi 17 августа 2018 | 19:47

Сосредоточатся на какой-нибудь другой гадости, у них не убудет

viktorova 17 августа 2018 | 19:47

/Правительство считает нецелесообразным изъятие сверхдоходов у металлургических и химических компаний путем налогов/

«Мы пойдём другим путём!»

Где-то я это уже слышал...

eduard53 17 августа 2018 | 19:54

Это верно! Не магнатов грабить нужно,
А народ бесправный, бедный, безоружный.

vladimir1967 17 августа 2018 | 19:56

Заберут просто так по беспределу.

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