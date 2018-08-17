Член СПЧ предлагает «максимально сузить» формулировки ряда норм антиэкстремистского законодательства
Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ), директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский предлагает «максимально сузить» формулировки ряда норм антиэкстремистского законодательства. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
В частности, А.Верховский считает, что формулировки законодательства «были в разное время сделаны сознательно очень широко, чтобы уловить все возможные радикальные группы, но, оказалось, что слишком широко. В результате мы имеем слишком много несообразных дел, в том числе совершенно ничтожных, мелких».
Член СПЧ уточнил, что необходимо, чтобы действия, перечисленные в законе о противодействии экстремисткой деятельности «считались экстремистскими, только если они прямо или косвенно связаны с применением насилия». Более того, по его словам, действия, направленные на возбуждение ненависти, если они не имеют отягчающих обстоятельств, следует перевести в разряд административных правонарушений.
А.Верховский также добавил, что необходимо «отказаться» от списка экстремистских материалов «в четыре тысячи наименований, так как его невозможно использовать как основание для запрета, потому что никто не способен это прочесть».
Ранее вместе с другим членом СПЧ Павлом Чиковым А.Верховский подготовил предложения по либерализации антиэкстремистского законодательства, которые будут согласованы всем составом Совета и направлены в Генпрокуратуру.
Комментарии3
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vlastimil_popogrebski 17 августа 2018 | 18:44
Чем больше разных борзых отправятся на зону за свои художества, тем больше остальные воспылают любовью к Родине и ее любимому президенту Путину
max3446 17 августа 2018 | 18:49
Зрада: на Украине вышла книга с изображением Крыма в составе России
В украинском издательстве «Ранок», специализирующемся на детской литературе и обучающих пособиях, вышла книга, в которой Крым изображён в составе России.
Даже хохлы троллят своих диких майданутых кастрюлеголовых каклов. А те в очередной раз показали свою дикость и дремучесть.
Фото книги «Растительный мир» с российским Крымом опубликовал в социальной сети очередной возмущённый «патрiот».
«Издательство «Ранок» зашкварилось — нарисовало Крым российским. Казалось бы, — полный абзац. А потом в комменты пришли оправдываться — и абзац стал вообще бездонным», — написал некий Сергей Громенко.
max3446 17 августа 2018 | 19:20
А отменить совсем уголовный кодекс он не хочет. а то некоторые правозащитники недовольны тем что убийцы и террористы сидят