Член СПЧ предлагает «максимально сузить» формулировки ряда норм антиэкстремистского законодательства

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ), директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский предлагает «максимально сузить» формулировки ряда норм антиэкстремистского законодательства. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В частности, А.Верховский считает, что формулировки законодательства «были в разное время сделаны сознательно очень широко, чтобы уловить все возможные радикальные группы, но, оказалось, что слишком широко. В результате мы имеем слишком много несообразных дел, в том числе совершенно ничтожных, мелких».

Член СПЧ уточнил, что необходимо, чтобы действия, перечисленные в законе о противодействии экстремисткой деятельности «считались экстремистскими, только если они прямо или косвенно связаны с применением насилия». Более того, по его словам, действия, направленные на возбуждение ненависти, если они не имеют отягчающих обстоятельств, следует перевести в разряд административных правонарушений.

А.Верховский также добавил, что необходимо «отказаться» от списка экстремистских материалов «в четыре тысячи наименований, так как его невозможно использовать как основание для запрета, потому что никто не способен это прочесть».

Ранее вместе с другим членом СПЧ Павлом Чиковым А.Верховский подготовил предложения по либерализации антиэкстремистского законодательства, которые будут согласованы всем составом Совета и направлены в Генпрокуратуру.