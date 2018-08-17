Z Архив новостей новости
5 26 6 1781
18:35, 17 августа 2018

СК начал проверку стихов крымскотатарской поэтессы Алие Кинжалиевой

Ее заподозрили в реабилитации нацизма, — сообщает «Новая газета». Поводом для проверки стала публикация нескольких стихотворений в местной газете 9-го мая. В них Кинжалиева высказалась по поводу современного празднования Дня Победы. Сама поэтесса говорит, что выступала против пафосного празднования трагедии. Следователь сказал ей, что она принижает значение победы, а значит, оправдывает нацизм.

Комментарии

26

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vincenttt 17 августа 2018 | 18:39

путинскому СК впору уже проверкой испражнений инакомыслящих заниматься...А вдруг и там крамолу сыщут и план по посадке точно выполнят и своему хозяину окурку гэбистскому отчитаются..

post_v 17 августа 2018 | 18:43

vincenttt:
========

Было много фотографий совместного парада вермахта и РККА в белорусском Бресте 22 сентября 1939 г.

Генерал Гудериан и комбриг Кривошеин стоят на трибуне под флагом нацистской Германии, а германская и советская военная техника (танки, бронемашины, мотоциклы с пулеметами) проходит перед ними, проезжая под сделанной на скорую руку "триумфальной" аркой, на которой изображены звезда с серпом и молотом в центре и две СВАСТИКИ по бокам звезды и надпись "Да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия - освободительница трудящихся масс З.Б. и З.У." (имеется в виду "Западная Белоруссия" и "Западная Украина").

Такая фотография является реабилитацией нацизма?

opiatnovyi63 17 августа 2018 | 18:49

А те , кто аннексировал и оккупировал Крым вроде как ангелы во плоти?

patrikk_1 17 августа 2018 | 18:54

СК начал проверку стихов крымскотатарской поэтессы Алие Кинжалиевой. Ее заподозрили в реабилитации нацизма...

А чем крымские татары хуже украинцев или каких-нибудь эстонцев, которые тоже служили Третьему рейху и теперь устраивают древнеримские факельные шествия в честь ветеранов легионов СС?

navsegda 17 августа 2018 | 19:37

patrikk_1: погугли Локотская республика или 29-я ваффен-гренадерская дивизия СС «РОНА» ну и РОА Власова 130.000 человек )

patrikk_1 17 августа 2018 | 19:58

navsegda:

Ты погугли и посмотри, где сегодня на территории Брянской области проходят факельные марши ветеранов Локотской республики, ветеранов РОА и их сторонников? Если найдёшь и мне ссылку пришли. Окей?

pyfrjvsqfldjrfn 17 августа 2018 | 18:51

//принижает значение победы, а значит, оправдывает нацизм//

А какая ещё логика может быть в голове с одной извилиной, надавленной фуражкой...

l7kozlov 17 августа 2018 | 19:03

== Следователь сказал ей, что она принижает значение победы, а значит, оправдывает нацизм. == Эх, фамилию бы этого новатора логики.

pyfrjvsqfldjrfn 17 августа 2018 | 19:12

l7kozlov: Он не новатор, это обычная логика ЧК-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ.

alladinov 17 августа 2018 | 18:40

«начал проверку стихов крымскотатарской поэтессы Алие Кинжалиевой»

Интересно, напишет ли Эхо, когда наш доблестный СК начнет проверку у, скажем, москвохохляцкого щелкоперишки Максика Шевченко за его нацистские высеры?

navsegda 17 августа 2018 | 19:39

alladinov: А ты на что , настучи куда следует , ты ж умеешь

woodpeker 17 августа 2018 | 18:43

Ну после солдатиков в "Детском мире" - это огромный прогресс!

pavelmistery 17 августа 2018 | 18:44

"Следователь сказал ей, что она принижает значение победы, а значит, оправдывает нацизм"

Абсурдно звучит, верно? Просто такими нелепыми обвинениями они запугивают тех, кто против аннексии Крыма.

spbdweller 17 августа 2018 | 19:07

pavelmistery: Мне интересно, по какому извиву мусорской логики одно следует из дургого?

fikus74 17 августа 2018 | 18:45

эсковцы - нацисты и есть.

mystar 17 августа 2018 | 18:49

"Я объяснила, что для меня День победы – не праздник, а трагедия, и что – это лирическое произведение, в котором каждый может увидеть то, что хочет. Также я добавила, что уважаю погибших и не хочу, чтобы их смерть была поводом для праздника."
Уничтожение рейха это трагедия. Ветераны 2-ой мировой тоже уважают погибших товарищей но не считают что праздник победы не нужен. Тварь эта поэтесса.

avturbin 17 августа 2018 | 18:57

mystar: Твари - это следак, ты и прочие опричники, вертухаи и стукачи, коими, к сожалению, всегда была полна русская земля.
И не приписывай ей то, что она не говорила, мразь.

aleksei123m 17 августа 2018 | 19:29

mystar: А ветераны дали вам право говорить от их имени?

sparky 17 августа 2018 | 18:51

Искуствоведы из силовых органов сильно расплодились. И панкам концерты запрещают и стихи оценивают.
Может их всех к Мединскому перевести, если они такие спецы по культурке.

compare 17 августа 2018 | 18:57

Пушкина и Лермонтова ,не будут проверять?

grigol331 17 августа 2018 | 19:28

compare:
Этих идеологов раннего нацизма? Да, не мешало бы, но сперва запретить их.

slithy_tove 17 августа 2018 | 19:05

«Запретны поэты, запретны куплеты, зато что ни день издаются запреты» («Дон Сезар де Базан»)

vadimp 17 августа 2018 | 19:24

"СК начал проверку стихов ..."

Литературоведы?
И когда откроют кафедры СК на "литературных" факультетах?

aleksei123m 17 августа 2018 | 19:27

По моему, следователя следовало бы обследовать у психиатра.
В последнее время, складывается ощущение неадекватности этих структур.

chernyij 17 августа 2018 | 19:27

Больше ада!

hrzn877 17 августа 2018 | 19:33

Этот следователь должен делить тюремную камеру вместе со своим начальством.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 6864 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 158 6 13944 13.08
Kмосква, мнения
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 178 6 15887 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 91 6 9046 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5449 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 261 6 30365 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 295 6 34564 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 50 6 6417 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Деятельность ЧВК должна быть раскрыта и легализована Сегодня эти люди знают: по российским законам их деятельность — уголовное преступление и любое признание о своей службе в рядах наемников легко превращается в обвинительное заключение и годы тюрьмы…

5 83 6 10927 11:38
Kжурналисты, трагедии, расследования, военные, африка, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 85 6 11523 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин…

5 229 6 32520 13.08
Kполитика, общество, власть, мнения, культура, латвия
Блоги

+ Акция протеста против правительства в Бухаресте Акция протеста против правительства в Бухаресте Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..

5 160 6 22862 11.08
8читать ;смотреть
Kпротесты, фото, видео, общество, румыния, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 26119 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Блоги

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря Читать полный текст документа…

5 47 6 7253 13.08
Интервью Интервью

Зоя Светова гость: Зоя Светова журналист, правозащитник

Олег Сенцов сказал мне, что он находится сейчас в предкритическом состоянии. Я понимаю это так, что следующее состояние его здоровья — критическое — может наступить в любой момент…

5 72 6 11070 14.08
#слушать 01:49 8читать $скачать 428.3 КБ
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Кому нужна грязная политика Государство утратило способность видеть и чувствовать политическую грязь. Оно сознательно и планомерно использует её в процессе государственного строительства, на каждом шагу показывая, что грязь востребована властями…

5 81 6 13217 10:56
Kполитика, власть, государство, мнения

Популярное за неделю

Новости

Производители мясных изделий попросили правительство помочь повысить цены в магазинах К этому их подтолкнул резкий рост стоимости сырья, из-за которого компании теперь несут серьезные потери…

5 55 6 16002
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путину всё время кажется, что его загоняют в угол. На самом деле, он загоняет в угол Россию. Как в случае Сенцова, так и в случае бедной девочки Анны Павликовой. Почему она сидит – чтобы был пример, чтобы другие тряслись…

5 159 6 131905 11.08
#слушать 47:39 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование

«К 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого»
2964906
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 17 6 5190 12.08
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Вляпались Попытаемся отвечать Америке (а чем мы можем ответить?) — станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство…

5 500 6 318459 14.08
Блоги

+ Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной Беспилотник обнаружил две колонны из восьми грузовиков каждая…

5 507 6 164708 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7189274
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3617952

Сегодня в эфире