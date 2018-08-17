СК начал проверку стихов крымскотатарской поэтессы Алие Кинжалиевой
Ее заподозрили в реабилитации нацизма, — сообщает «Новая газета». Поводом для проверки стала публикация нескольких стихотворений в местной газете 9-го мая. В них Кинжалиева высказалась по поводу современного празднования Дня Победы. Сама поэтесса говорит, что выступала против пафосного празднования трагедии. Следователь сказал ей, что она принижает значение победы, а значит, оправдывает нацизм.
Комментарии26
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vincenttt 17 августа 2018 | 18:39
путинскому СК впору уже проверкой испражнений инакомыслящих заниматься...А вдруг и там крамолу сыщут и план по посадке точно выполнят и своему хозяину окурку гэбистскому отчитаются..
post_v 17 августа 2018 | 18:43
vincenttt:
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Было много фотографий совместного парада вермахта и РККА в белорусском Бресте 22 сентября 1939 г.
Генерал Гудериан и комбриг Кривошеин стоят на трибуне под флагом нацистской Германии, а германская и советская военная техника (танки, бронемашины, мотоциклы с пулеметами) проходит перед ними, проезжая под сделанной на скорую руку "триумфальной" аркой, на которой изображены звезда с серпом и молотом в центре и две СВАСТИКИ по бокам звезды и надпись "Да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия - освободительница трудящихся масс З.Б. и З.У." (имеется в виду "Западная Белоруссия" и "Западная Украина").
Такая фотография является реабилитацией нацизма?
opiatnovyi63 17 августа 2018 | 18:49
А те , кто аннексировал и оккупировал Крым вроде как ангелы во плоти?
patrikk_1 17 августа 2018 | 18:54
СК начал проверку стихов крымскотатарской поэтессы Алие Кинжалиевой. Ее заподозрили в реабилитации нацизма...
А чем крымские татары хуже украинцев или каких-нибудь эстонцев, которые тоже служили Третьему рейху и теперь устраивают древнеримские факельные шествия в честь ветеранов легионов СС?
navsegda 17 августа 2018 | 19:37
patrikk_1: погугли Локотская республика или 29-я ваффен-гренадерская дивизия СС «РОНА» ну и РОА Власова 130.000 человек )
patrikk_1 17 августа 2018 | 19:58
navsegda:
Ты погугли и посмотри, где сегодня на территории Брянской области проходят факельные марши ветеранов Локотской республики, ветеранов РОА и их сторонников? Если найдёшь и мне ссылку пришли. Окей?
pyfrjvsqfldjrfn 17 августа 2018 | 18:51
//принижает значение победы, а значит, оправдывает нацизм//
А какая ещё логика может быть в голове с одной извилиной, надавленной фуражкой...
l7kozlov 17 августа 2018 | 19:03
== Следователь сказал ей, что она принижает значение победы, а значит, оправдывает нацизм. == Эх, фамилию бы этого новатора логики.
pyfrjvsqfldjrfn 17 августа 2018 | 19:12
l7kozlov: Он не новатор, это обычная логика ЧК-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ.
alladinov 17 августа 2018 | 18:40
«начал проверку стихов крымскотатарской поэтессы Алие Кинжалиевой»
Интересно, напишет ли Эхо, когда наш доблестный СК начнет проверку у, скажем, москвохохляцкого щелкоперишки Максика Шевченко за его нацистские высеры?
navsegda 17 августа 2018 | 19:39
alladinov: А ты на что , настучи куда следует , ты ж умеешь
woodpeker 17 августа 2018 | 18:43
Ну после солдатиков в "Детском мире" - это огромный прогресс!
pavelmistery 17 августа 2018 | 18:44
"Следователь сказал ей, что она принижает значение победы, а значит, оправдывает нацизм"
Абсурдно звучит, верно? Просто такими нелепыми обвинениями они запугивают тех, кто против аннексии Крыма.
spbdweller 17 августа 2018 | 19:07
pavelmistery: Мне интересно, по какому извиву мусорской логики одно следует из дургого?
fikus74 17 августа 2018 | 18:45
эсковцы - нацисты и есть.
mystar 17 августа 2018 | 18:49
"Я объяснила, что для меня День победы – не праздник, а трагедия, и что – это лирическое произведение, в котором каждый может увидеть то, что хочет. Также я добавила, что уважаю погибших и не хочу, чтобы их смерть была поводом для праздника."
Уничтожение рейха это трагедия. Ветераны 2-ой мировой тоже уважают погибших товарищей но не считают что праздник победы не нужен. Тварь эта поэтесса.
avturbin 17 августа 2018 | 18:57
mystar: Твари - это следак, ты и прочие опричники, вертухаи и стукачи, коими, к сожалению, всегда была полна русская земля.
И не приписывай ей то, что она не говорила, мразь.
aleksei123m 17 августа 2018 | 19:29
mystar: А ветераны дали вам право говорить от их имени?
sparky 17 августа 2018 | 18:51
Искуствоведы из силовых органов сильно расплодились. И панкам концерты запрещают и стихи оценивают.
Может их всех к Мединскому перевести, если они такие спецы по культурке.
compare 17 августа 2018 | 18:57
Пушкина и Лермонтова ,не будут проверять?
grigol331 17 августа 2018 | 19:28
compare:
Этих идеологов раннего нацизма? Да, не мешало бы, но сперва запретить их.
slithy_tove 17 августа 2018 | 19:05
«Запретны поэты, запретны куплеты, зато что ни день издаются запреты» («Дон Сезар де Базан»)
vadimp 17 августа 2018 | 19:24
"СК начал проверку стихов ..."
Литературоведы?
И когда откроют кафедры СК на "литературных" факультетах?
aleksei123m 17 августа 2018 | 19:27
По моему, следователя следовало бы обследовать у психиатра.
В последнее время, складывается ощущение неадекватности этих структур.
chernyij 17 августа 2018 | 19:27
Больше ада!
hrzn877 17 августа 2018 | 19:33
Этот следователь должен делить тюремную камеру вместе со своим начальством.