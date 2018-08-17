СК начал проверку стихов крымскотатарской поэтессы Алие Кинжалиевой

Ее заподозрили в реабилитации нацизма, — сообщает «Новая газета». Поводом для проверки стала публикация нескольких стихотворений в местной газете 9-го мая. В них Кинжалиева высказалась по поводу современного празднования Дня Победы. Сама поэтесса говорит, что выступала против пафосного празднования трагедии. Следователь сказал ей, что она принижает значение победы, а значит, оправдывает нацизм.