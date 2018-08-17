Профсоюз работников центра им. Хруничева дистанцировался от протестов
Профсоюз работников центра имени Хруничева дистанцировался от протестов. В организации заявили, что коллектив целиком поддерживает новое руководство Роскосмоса, и предположили, что несанкционированные протесты связаны с предстоящими выборами мэра Москвы.
Сегодня у здания предприятия прошло собрание с участием работников центра, которые выступают, в частности, против массовых сокращений. Это была акция в формате встречи с кандидатом в мэры Москвы.
Комментарии15
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zkotor 17 августа 2018 | 18:37
в раше как всегда всё шиворот навыворот и профсоюз главный защитник трудящихся но это в нормальных странах, стал главным борцом с трудящимися на местах
galina6837 17 августа 2018 | 18:37
а для чего ещё нужны профсоюзы?
Конечно, только для поддержки руководства
post_v 17 августа 2018 | 18:40
galina6837:
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кто поддержит руководство, тот останется в Москве?
кто не поддержит руководство, - тому предложат поехать в Усть-Катав?
andy66 17 августа 2018 | 19:23
Профсоюзы - школа коммунизма! ))))
galina6837 17 августа 2018 | 18:40
в бутафорском королевстве всё должно быть бутафорским.
Выборы, демократия, свобода слова, профсоюзы...
viktorova 17 августа 2018 | 18:41
Цена путинских профсоюзов - грош. И кто ещё их содержит?
perestarok 17 августа 2018 | 19:09
viktorova: "Цена путинских профсоюзов - грош."
Профсоюзы - школа коммунизма. - Ленин, а Вы путинские. Ну и ну!
tks 17 августа 2018 | 18:47
Профсоюз? Типа "зубатовского" что ли?
fikus74 17 августа 2018 | 18:47
это не профсоюз - это рабы.
croaker 17 августа 2018 | 18:48
Серьезные люди, а верят в никчёмный профсоюз.
spbdweller 17 августа 2018 | 19:04
Профсоюз работников центра имени Хруничева дистанцировался от протестов
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Разумеется. Их вовсе не для этого туда назначали.
perestarok 17 августа 2018 | 19:06
"Профсоюз работников центра им. Хруничева дистанцировался от протестов"
Российские профсоюзы всегда на стороне работодателя.
ramun 17 августа 2018 | 19:11
Профсоюзы-школа коммунизма.
Что,забыли?А не надо забывать,тут вам не майдан.
nehoroshiy 17 августа 2018 | 19:17
Местные "профсоюзы" больше позиционируют себя как касса взаимопомощи. Чисто денежные отношения.
vadimp 17 августа 2018 | 19:20
"Профсоюз работников центра им. Хруничева дистанцировался от протестов"
Гы, гы, гы!
И это профсоюз? - одна видимость!