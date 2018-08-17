"Профсоюз работников центра им. Хруничева дистанцировался от протестов"

Профсоюз работников центра имени Хруничева дистанцировался от протестов. В организации заявили, что коллектив целиком поддерживает новое руководство Роскосмоса, и предположили, что несанкционированные протесты связаны с предстоящими выборами мэра Москвы.

Сегодня у здания предприятия прошло собрание с участием работников центра, которые выступают, в частности, против массовых сокращений. Это была акция в формате встречи с кандидатом в мэры Москвы.