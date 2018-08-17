Правительство отвергло идею об изъятии сверхдоходов у бизнеса
Это следует из заявления официального представителя министра финансов Антона Силуанова. Его слова приводит Би-би-си. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее. Дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается, — сказал представитель министра.
На прошлой неделе стало известно об обращении помощника президента Андрея Белоусова к Владимиру Путину. В нем предлагалось изъять более 500 миллиардов рублей сверхприбыли у российских металлургических и химических компаний на выполнение майского указа.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
evgolius7 17 августа 2018 | 18:37
Посмотрел фильм про маму Володина и вспомнил старушку, которую фактически убили за пачку сливочного масла в магазине.
pyfrjvsqfldjrfn 17 августа 2018 | 18:48
//Правительство отвергло идею об изъятии сверхдоходов у бизнеса//
Будут изымать просто доходы.
vinidbi 17 августа 2018 | 18:56
pyfrjvsqfldjrfn: Подумают где бы еще деньжатами порасжиться и решат поднять НДС не на 2%-а на 7% !!!
astet 17 августа 2018 | 19:01
vinidbi: сверхдоходы у бизнеса
отнимать нельзя!
Как будут жить миллиардеры,
если у них отнять последнее?!!
А вот зажравшуюся чернь
нужно посадить на диету!!!
Это ей пойдёт на пользу:
чаще будут ходить на спортплощадки
чтобы дотянуть до пенсионных 65 лет!
nehoroshiy 17 августа 2018 | 18:49
Тогда идём по проверенной схеме -изымаем у населения. Третьего варианта не существует.
seryj_wolk 17 августа 2018 | 18:54
nehoroshiy: Верно, надо повысить НДС до 25%, а подоходный до минимум 15%, причем богатым 15, а бедным 25. Еще и хлопать будут.
compare 17 августа 2018 | 18:54
nehoroshiy: это-скрепово-сакрально,а стало быть,даже не обсуждается-просто методично изымаются все "излишки",что могли бы помочь в "щасливой до узаса" старости...
agronom 17 августа 2018 | 18:50
У богатых и остальных разнонаправленный вектор движения как и полагается в социальном государстве.
levaak 17 августа 2018 | 19:01
конечно,потому что вы трусливые либерасты,другого от вас и не ждали,но ваше время подходит к концу
lion64__2 17 августа 2018 | 19:20
Понятно, что состоящие на содержании ЦРУ и криминального капитала поганые либерасты из т.н. "правительства" будут всячески защищать своих хозяев.
abuvgrobu 17 августа 2018 | 19:38
Оказывается, дополнительные доходы олигархов по Силуанову это налоги? А как он бился за увеличение пенсионного возраста,вот бы так за изъятие незаработанных доходов.
the_bystander 17 августа 2018 | 19:46
"Никакая информация не может считаться достоверной пока она не была официально опровергнута."
Черт, никак не вспомню имя американского журналиста который это сказал.