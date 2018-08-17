//Правительство отвергло идею об изъятии сверхдоходов у бизнеса//

Это следует из заявления официального представителя министра финансов Антона Силуанова. Его слова приводит Би-би-си. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее. Дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается, — сказал представитель министра.

На прошлой неделе стало известно об обращении помощника президента Андрея Белоусова к Владимиру Путину. В нем предлагалось изъять более 500 миллиардов рублей сверхприбыли у российских металлургических и химических компаний на выполнение майского указа.