Протекционистские меры по поддержке отечественного кино стали одной из причин закрытия кинозалов в стране и падения сборов от проката фильмов. Как пишет сегодня газета «Ведомости», с начала года доходы кинотеатров упали на 7,5%, а число закрытых залов – вдвое больше, чем в прошлом году.

В ответ на падение выручки, владельцы киносетей стали активнее сокращать расходы, быстрее закрывать нерентабельные залы и, в целом, они пересматривают планы по открытию новых кинотеатров.