В приемных семьях в России может быть не более трех детей

Это предусмотрено проектом закона, который подготовлен в министерстве просвещения.

Правила усыновления ведомство Ольги Васильевой в разы ужесточит. Вчерашние обещания министра сегодня приобрели конкретику. Вместо 8ми детей разрешат лишь три. Причём в это количество по замыслу Минпросвещения должны быть включены не только приёмные, но и родные дети. Усыновить разрешат только одного ребёнка, следующего уже через год, сообщает ТАСС. Исключение в обоих случаях сделают для братьев и сестёр, а также детей, которые до этого вместе воспитывались в другой семье. Сейчас приёмным родителям разрешено 8 детей, но зачастую их больше, утверждает ведомство в пояснительной записке к законопроекту. Там же оговаривается, что новая норма должна вступить в силу с 2020го года.

В большинстве регионов поддерживают ограничение количества детей в приёмных семьях, отмечается в документе. О намерении ужесточить правила вчера объявила министр просвещения. По её словам это необходимо поскольку в приёмных семьях случаются насилия и убийства. «Все трагические случаи в этом году показали, что подбор будущих родителей как правило проходил довольно небрежно», — сказала Васильева. По её словам, семья «не должна быть как детский сад». Предложение ведомства совершенно не отвечает реальной ситуации с усыновлением в России, сообщила «Эху Москвы» глава благотворительного фонда волонтёры в помощь детям-сиротам Елена Альшанская.

На стороне Васильевой Госдума и Следственный комитет. Кстати, именно ведомство Бастрыкина в феврале предложило пересмотреть механизм передачи детей в приёмные семьи. Из-за ряда случаев жестокого обращения с ребёнком со стороны опекунов. В Москве приёмных отца и мать в начале февраля заподозрили в убийстве трёхлетнего малыша. Они утверждали, что ребёнок поскользнулся на полу и неудачно упал. Незадолго до этого в Смоленской области мужчина убил приёмную дочь, ей было 7 лет. В его семье ещё несколько детей. По данным СК в позапрошлом году от действий приёмных родителей или их родственников пострадало 130 детей, большинство было усыновлено.

По данным министерства просвещения, в России сейчас насчитывается почти 50 тысяч детей-сирот.