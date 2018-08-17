Адвокатам политика Сергея Удальцова не удалось оспорить его арест

Мосгорсуд сегодня признал законным решение о 30 сутках содержания под стражей. Удальцова признали виновным в нарушении правил проведения массовой акции. Во время одного из митингов против пенсионной реформы в июле политик сжигал портреты Матвиенко, Володина и Кудрина. В решении суда они были названы «лицами, похожими на руководителей государства». Сергей Удальцов ведет в изоляторе сухую голодовку в знак протеста.