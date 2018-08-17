Преступник, напавший прошлой осенью на одного из соратников Навального, приговорен к 11 месяцам исправительных работ
Преступник, напавший прошлой осенью на одного из соратников Алексея Навального, приговорен к 11 месяцам исправительных работ. Решение по делу Алексея Щербакова принял сегодня мировой судья в Москве. Сам пострадавший считает объявленное наказание необоснованно мягким.
Николай Ляскин намерен обжаловать решение суда. Нападение на активиста было совершено в столице в сентябре прошлого года, на улице его ударили отрезком трубы по голове.
Комментарии2
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trans 17 августа 2018 | 18:25
Если кто полицая-вертухая не дай бог оттолкнет, то сразу в колонию отправляют. А здесь так легким испугом отделался. Впрочем, от путинского суда иного и ожидать не стоит.
komiccap_nkvd 17 августа 2018 | 18:29
власть защищает Навального всеми доступными средствами