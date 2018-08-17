Сергей Собянин, по прогнозу социологов, на выборах мэра Москвы победит уже в первом туре

9 сентября за него проголосуют 65% избирателей – это показал опрос, который провел ВЦИОМ. Согласно этим данным, за второе место поборются кандидаты от ЛДПР и КПРФ – у них примерно по 10%. Явка на выборах мэра может составить около 30%.

Опрос ВЦИОМ проводился на прошлой неделе среди 4 тысяч жителей Москвы старше 18 лет. Это было телефонное интервью, при этом размер ошибки не превышает 1,6%.

Президент предложил своих кандидатов на посты глав трех регионов: Дагестана, Ингушетии и ЯМало-Ненецкого округа. В каждом случае он назвал по три человека, из которых потом будут выбирать местные парламенты. Среди них действующие главы этих субъектов: Васильев, Евкуров и Артюхов.

Доверие российских граждан к выборам в последнее время удалось повысить. Так считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Сегодня в Москве она выступала на Всероссийском конгрессе общественных наблюдателей. По словам Памфиловой, были взлеты и падения, и сейчас важно удержать достигнутый уровень.