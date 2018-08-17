Сергей Собянин, по прогнозу социологов, на выборах мэра Москвы победит уже в первом туре
9 сентября за него проголосуют 65% избирателей – это показал опрос, который провел ВЦИОМ. Согласно этим данным, за второе место поборются кандидаты от ЛДПР и КПРФ – у них примерно по 10%. Явка на выборах мэра может составить около 30%.
Опрос ВЦИОМ проводился на прошлой неделе среди 4 тысяч жителей Москвы старше 18 лет. Это было телефонное интервью, при этом размер ошибки не превышает 1,6%.
Президент предложил своих кандидатов на посты глав трех регионов: Дагестана, Ингушетии и ЯМало-Ненецкого округа. В каждом случае он назвал по три человека, из которых потом будут выбирать местные парламенты. Среди них действующие главы этих субъектов: Васильев, Евкуров и Артюхов.
Доверие российских граждан к выборам в последнее время удалось повысить. Так считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Сегодня в Москве она выступала на Всероссийском конгрессе общественных наблюдателей. По словам Памфиловой, были взлеты и падения, и сейчас важно удержать достигнутый уровень.
Комментарии4
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mucha2018 17 августа 2018 | 18:22
И это будет справедиво: ничего сущностного, кроме великодержавной ксенофобской брани, в адрес Собянина со стороны его интеонет- оппонентов не просматриваеся
tv_victim 17 августа 2018 | 18:26
Это приказ!
aleksei123m 17 августа 2018 | 18:27
30% (360000 из 12000000) и готов "всенародно избранный". ..Смешно, а точнее грустно.
vincenttt 17 августа 2018 | 18:29
На русский язык заголовок переводится так : "9 сентября 2018 года произойдёт официальное переназначение выкормыша окурка гэбистского - оленевода!..Переназначение такого же вора и убийцы как и его хозяин окурок.."