Собрание сотрудников ракетного центра имени Хруничева прошло сегодня у входа на предприятие
Работники протестуют против планов массовых сокращений. Акция проходила в форме встречи с одним из кандидатов в мэры Москвы.
К Началу акции у памятника Хруничеву Собралось чуть более 30 человек — в основном журналисты и представители профсоюзов. Работников же центра было всего около 10 человек. Как пояснили организаторы, руководство завода намеренно отпустило сотрудников с работы в 2 часа дня, чтобы сорвать акцию. Из тех, кто все же пришел, с журналистами согласились разговаривать лишь некоторые. Они отмечали, что ситуация на предприятии стала ухудшаться после нескольких аварий ракеты-носителя «Протон», и сейчас сотрудники с ужасом ждут сокращений. Другие работники центра, опасаясь возможных последствий со стороны начальства, от комментариев отказались. Как и было заявлено, акция проходила в формате встречи с кандидатом в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильей Свиридовым. Он кратко высказал свою позицию по поводу предстоящих сокращений на заводе, на камеры пообщался с сотрудниками центра и пытался найти кого-нибудь из руководства, но, как и предполагалось, никого из них на акции не оказалось. К 5 часам у здания завода уже никого не было.
За ходом мероприятия следило около 10 сотрудников полиции, к началу акции к зданию пригнали два автозака. Но в происходящее правоохранители не вмешивались. Напомню, что ранее ОВД-инфо со ссылкой на представителя организации «Рабочий компас» Александра Зимбовского.
Сообщалось, что работники центра получают звонки с угрозами разогнать собрание. А в Роскосмосе информацию о готовящейся акции назвали «провокацией».
Напомним, что о серьезных финансовых проблемах центра Хруничева объявили в 2013 году. Сообщалось, что в течение ближайших лет число сотрудников центра могут сократить более чем в 2,5 раза.
Комментарии3
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olegleon 17 августа 2018 | 18:30
" Работников же центра было всего около 10 человек. "
т.е. акции протеста проходят по схеме: 1-2 журналиста и зеваки на 1 протестующего
mathmovesu 17 августа 2018 | 18:30
ну и правильно сократили, в расее любой алкоголик-художник с союзмультфильма любую ракету за 10 минут нарисовать может...
slash80 17 августа 2018 | 18:44
автозаки меня порадовали ...