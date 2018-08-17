Собрание сотрудников ракетного центра имени Хруничева прошло сегодня у входа на предприятие

Работники протестуют против планов массовых сокращений. Акция проходила в форме встречи с одним из кандидатов в мэры Москвы.

К Началу акции у памятника Хруничеву Собралось чуть более 30 человек — в основном журналисты и представители профсоюзов. Работников же центра было всего около 10 человек. Как пояснили организаторы, руководство завода намеренно отпустило сотрудников с работы в 2 часа дня, чтобы сорвать акцию. Из тех, кто все же пришел, с журналистами согласились разговаривать лишь некоторые. Они отмечали, что ситуация на предприятии стала ухудшаться после нескольких аварий ракеты-носителя «Протон», и сейчас сотрудники с ужасом ждут сокращений. Другие работники центра, опасаясь возможных последствий со стороны начальства, от комментариев отказались. Как и было заявлено, акция проходила в формате встречи с кандидатом в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильей Свиридовым. Он кратко высказал свою позицию по поводу предстоящих сокращений на заводе, на камеры пообщался с сотрудниками центра и пытался найти кого-нибудь из руководства, но, как и предполагалось, никого из них на акции не оказалось. К 5 часам у здания завода уже никого не было.

За ходом мероприятия следило около 10 сотрудников полиции, к началу акции к зданию пригнали два автозака. Но в происходящее правоохранители не вмешивались. Напомню, что ранее ОВД-инфо со ссылкой на представителя организации «Рабочий компас» Александра Зимбовского.

Сообщалось, что работники центра получают звонки с угрозами разогнать собрание. А в Роскосмосе информацию о готовящейся акции назвали «провокацией».

Напомним, что о серьезных финансовых проблемах центра Хруничева объявили в 2013 году. Сообщалось, что в течение ближайших лет число сотрудников центра могут сократить более чем в 2,5 раза.