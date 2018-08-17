Эксперты критически относятся к инициативе глобальной замены сим-карт в мобильных телефонах россиян
Ряд экспертов и даже одно федеральное ведомство критически относятся к инициативе глобальной замены сим-карт в мобильных телефонах россиян. Сегодня стало известно об идее министерство коммуникаций привести рынок сотовой связи в соответствии с так называемым «законом Яровой». Для этого нужно, в частности, обеспечить соответствие сим-карт стандартам шифрования, согласованным с ФСБ.
Забота о безопасности тут совсем ни при чем, — сказал в интервью «Эху Москвы» главный редактор станции Satoshi.FM Антон Меркуров.
Кто-то из производителей сим-карт, похоже, лоббирует свои интересы, — предположил в интервью «Эху Москвы» Алексей Бойко из агентства MForum Analytics.
Оператор мобильной связи МТС, в свою очередь, положительно относится к идее перевода россиян на отечественные «симки», — сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь компании Алексей Меркутов.
Комментарии2
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alladinov 17 августа 2018 | 18:18
Все эксперды дураки. Стоимость замены симок колеблется от 5 до 83 млрд. полновесных рублей, и если хотя бы половину из них скоммуниздит хороший человек типа Роттенберга или сынули Чайки, разве можно сомневаться в том, что это наиблагороднейшая цель. Хорошим людям будет хорошо, а подлый народишко поди не околеет. А и околеет, не беда - бабы еще нарожают.
cattt 17 августа 2018 | 18:28
alladinov: alladinov: Неймется гебне все хорошее готовы испоганить. ради того, что залезть к нам в постель.