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Эксклюзив Эха 18:14, 17 августа 2018

Эксперты критически относятся к инициативе глобальной замены сим-карт в мобильных телефонах россиян

Ряд экспертов и даже одно федеральное ведомство критически относятся к инициативе глобальной замены сим-карт в мобильных телефонах россиян. Сегодня стало известно об идее министерство коммуникаций привести рынок сотовой связи в соответствии с так называемым «законом Яровой». Для этого нужно, в частности, обеспечить соответствие сим-карт стандартам шифрования, согласованным с ФСБ.

Забота о безопасности тут совсем ни при чем, — сказал в интервью «Эху Москвы» главный редактор станции Satoshi.FM Антон Меркуров.

Кто-то из производителей сим-карт, похоже, лоббирует свои интересы, — предположил в интервью «Эху Москвы» Алексей Бойко из агентства MForum Analytics.

Оператор мобильной связи МТС, в свою очередь, положительно относится к идее перевода россиян на отечественные «симки», — сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь компании Алексей Меркутов.

Комментарии

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alladinov 17 августа 2018 | 18:18

Все эксперды дураки. Стоимость замены симок колеблется от 5 до 83 млрд. полновесных рублей, и если хотя бы половину из них скоммуниздит хороший человек типа Роттенберга или сынули Чайки, разве можно сомневаться в том, что это наиблагороднейшая цель. Хорошим людям будет хорошо, а подлый народишко поди не околеет. А и околеет, не беда - бабы еще нарожают.

cattt 17 августа 2018 | 18:28

alladinov: alladinov: Неймется гебне все хорошее готовы испоганить. ради того, что залезть к нам в постель.

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