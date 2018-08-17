Эксперты критически относятся к инициативе глобальной замены сим-карт в мобильных телефонах россиян

Ряд экспертов и даже одно федеральное ведомство критически относятся к инициативе глобальной замены сим-карт в мобильных телефонах россиян. Сегодня стало известно об идее министерство коммуникаций привести рынок сотовой связи в соответствии с так называемым «законом Яровой». Для этого нужно, в частности, обеспечить соответствие сим-карт стандартам шифрования, согласованным с ФСБ.

Забота о безопасности тут совсем ни при чем, — сказал в интервью «Эху Москвы» главный редактор станции Satoshi.FM Антон Меркуров.

Кто-то из производителей сим-карт, похоже, лоббирует свои интересы, — предположил в интервью «Эху Москвы» Алексей Бойко из агентства MForum Analytics.

Оператор мобильной связи МТС, в свою очередь, положительно относится к идее перевода россиян на отечественные «симки», — сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь компании Алексей Меркутов.