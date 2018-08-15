В районе Черемушки жители обнаружили заброшенное здание полиции с личными документами граждан

Неожиданная находка на юго-западе Москвы. В районе Черемушки местные жители обнаружили заброшенное здание полиции, а в нем – много личных документов граждан, в том числе их паспорта. Сейчас МВД и Следственный комитет разбираются, почему официальные бумаги с персональными данными людей были фактически выброшены. Обнаружилось это только сейчас, хотя территория государственного учреждения заброшена уже лет 5, — рассказал «Эху Москвы» один из жителей Черемушек пенсионер Павел.

Здание при этом не было закрыто, и это позволяло кому угодно заходить внутрь и брать любые бумаги, в том числе, с личными данными граждан.

Небрежное обращение с документами довольно типично для многих российских госструктур. Это признал в интервью «Эху Москвы» бывший пресс-секретарь Федеральной миграционной службы Константин Полторанин.

В Следственном комитете квалифицируют действия тех бывших сотрудников ФМС, кто бросил документы, как халатность. По всей видимости, будет возбуждено уголовное дело.