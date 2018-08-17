В Германии не ждут особых результатов от завтрашних переговорах своего канцлера с Путиным

В Германии сегодня прямо говорят, что не ждут особых результатов от завтрашних переговорах своего канцлера с Владимиром Путиным. Несмотря на это, Ангела Меркель готовится к встрече с российским президентом.

СМИ Германии увлеченно обсуждают, с каким подарком Владимир Путин приедет на встречу с Меркель в барочный дворец Мезеберг. Сочинский букет из кремовых и белых роз стал предметом оживленных дискуссий о его скрытом значении. Предполагалось, что российский президент тем самым собирался унизить канцлера ФРГ. Однако предстоящая поездка Путина на свадьбу правоконсервативного министра в Австрию вызвала лишь сочувствие к соседней стране, которая может потерять свою роль в Евросоюзе.

Перед визитом Ангела Меркель сохраняет крепкие нервы. Накануне она подчеркнула, что предстоящая встреча пройдет в рамках диалога, который ФРГ старается поддерживать с Россией при любых обстоятельствах. Однако этот диалог будет не простым.

Представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт подчеркнул, что визит будет посвящен «обсуждению положения в Сирии, на востоке Украины и энергетическо-промышленным темам».При этом канцлер ФРГ будет добиваться, чтобы Украина оставила за собой важную роль в транзите российского газа и после введения в строй газопровода «Северный поток 2».

Германские политики воздерживаются от комментариев накануне встречи.

Немецкие СМИ подчеркивают напряженность в отношениях России и Германии – из-за конфликта в Донбассе, возможных российских кибератак, дела Скрипалей и обвинения во влиянии на выборы в США. Еженедельник «Цайт» отмечает, что германско-российское потепление не должно пониматься неправильно как начало новой дружбы или изменение политики ФРГ в отношении России. Скорее, как попытка найти совместные интересы в целенаправленном сотрудничестве.

Как подчеркнул накануне председатель Восточного комитета Союза немецкой промышленности, реальная нормализация двусторонних отношений возможна только в случае успешного мирного процесса в восточной Украине. Поэтому Берлин ожидает дальнейших сигналов со стороны Москвы.

В июле Россия пошла на уступки Германии, пообещав защиту интересов Израиля в сирийском конфликте. Москва может помочь в предотвращении дальнейших наступлений Асада во избежание волны беженцев из Сирии. В свою очередь, Германия важна для России как помощник при восстановлении разрушенной войной страны.

О том, как в Москве видят повестку завтрашних переговоров, сегодня рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

«Это и реализация крупных совместных коммерческих проектов на фоне тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов, и это наиболее актуальные темы — конечно же, и Украина, и Сирия».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин имеют напряженные личные отношения. Однако, если обе стороны сумеют прийти к компромиссу в некоторых вопросах, это будет большим плюсом, — сказал «Эху Москвы» журналист Николай Сванидзе.

Владимир Путин и Ангела Меркель завтра вряд ли будут обсуждать вопрос о финансовой помощи Турции. Пресс-секретарь российского президента сказал, что вряд ли это будет главной темой. В турецкой республике в последние недели экономический кризис, в том числе, во многом на фоне американских санкций. Отношения между Анкарой и Вашингтоном предельно обострились.

Зарубежные издания, вне зависимости от своей политической ориентации, используют схожие друг с другом определения, чтобы описать тот конфликт, который разворачивается сейчас между Стамбулом и Вашингтоном. Среди наиболее употребляемых: «Крестовый поход», «Война янки-империалистов» и «Атака на стратегического союзника».

Турецкая Daily Sabah вышла сразу с несколькими публикациями, в которых говорится, что новые санкции США оставят очень глубокую рану в сердце каждого жителя Турции. И даже если брак по расчёту между обеими странами сохранится, «сгладить негативное впечатление уже никогда не удастся». Издание напоминает, что одной из причин кризиса между Вашингтоном и США находится дело американского пастора Брансона, арестованного в Турции по подозрению в причастности к попытке госпереворота. США ввели санкции против двух турецких министров, а также резко увеличили пошлины на турецкие металлы. В результате местная валюта резко подешевела.

Зарубежные газеты также анализируют возможные последствия конфликта. The Guardian приводит слова экспертов, которые опасаются резкого ухудшения ситуации в мировой экономике и объясняют это тем, что турецкие товары представлены на рынках Европы и США. Удар может прийтись и по евро, так как основными потребителями продукции из Турции являются Испания, Франция и Италия, — пишет газета и предрекает «эффект домино» для европейской экономики.

С этим частично соглашается Bloomberg, экспертов агентства тревожат масштабные долги турецких компаний, их зависимость от иностранных инвестиций и то, что в отличие от России, Турция находится в середине масштабного экономического кризиса.

Израильская Haaretz идёт дальше и советует готовиться к выходу Турции из состава стран НАТО. В статье говорится, что президент Эрдоган очень часто делает намёки на то, что ситуация именно так и будет развиваться. Хотя, не все аналитики издания с этим согласны. Некоторые говорят, что это практически невозможно, так как в таком случае Стамбул лишится финансовой поддержки за использование военной базы Инжерлик. Особенно, странно так полагать во время войны с террористами в Сирии, которая граничит напрямую с Турцией".

У российского президента в ближайшее время может состояться отдельная встреча с турецким лидером. На начало сентября запланирован саммит с участием также Германии и Франции. Он будет посвящен в основном сирийской проблеме. В его рамках, как сообщили сегодня в Кремле, возможна встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Переговоры с Ангелой Меркель – не единственная причина, по которой Владимир Путин завтра летит в Европу. Более того, встреча с канцлером Германии состоится лишь вечером, но перед этим российский президент примет участие в свадьбе на территории соседней Австрии.

Путина ждет на своей свадьбе министр иностранных дел Австрии – 53-летняя Карин Кнайсль. Ее женихом станем бизнесмен Вольфганг Майлингер. Приглашение на свою свадьбу, как пишет Русская служба Би-би-си, Кнайсль сделала во время поездки Путина в Австрию в июне. Глава МИД сопровождала российского президента во время возложения венков к памятнику воинам Советской Армии. Что связывает Путина и Кнайсль помимо рабочих отношений, неизвестно. При этом руководитель австрийского внешнеполитического ведомства не раз высказывала умеренную позицию по России, в отличие от других стран ЕС. Кнайсль, в частности, говорила о необходимости поддерживать диалог на фоне отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Тогда, напомним, Австрия не выслала ни одного российского дипломата.

Между тем представители австрийской оппозиции выразили сомнения в светском характере визита Путина на свадьбу Карин Кнайсль. Так, депутат Европарламента от партии «Зеленых» Михель Раймон потребовал от министра иностранных дел уйти в отставку. В самом МИДе республики при этом отвергают обвинения в политической составляющей поездки российского президента на торжества.

По данным «Интерфакса», свадьба Кнайсль, на которую приглашен Путин, пройдет в одном из ресторанов Южной Штирии. В нем обычно готовится местная современная кухня, впрочем, шеф-повар ресторана Хайнц Прешан, как отмечает издание OE24, специализируется на национальном блюде – цыпленке по-венски. Сам Путин планирует преподнести свадебный подарок Карин Кнайсль. Это подтвердили в Кремле, впрочем, не раскрыв каких-то иных деталей. В то же время РБК со ссылкой на австрийские газеты пишет, что в качестве сюрприза министру иностранных дел Путин преподнесет донской казачий ансамбль, который споет народные песни.

Прибытие Владимира Путина в Австрию завтра ожидается после 14 часов по московскому времени. Как планируется, на свадьбе российский президент проведет около двух-трех часов.