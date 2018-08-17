Z Архив новостей новости
5 4 6 298
Эксклюзив Эха 18:08, 17 августа 2018

В Германии не ждут особых результатов от завтрашних переговорах своего канцлера с Путиным

В Германии сегодня прямо говорят, что не ждут особых результатов от завтрашних переговорах своего канцлера с Владимиром Путиным. Несмотря на это, Ангела Меркель готовится к встрече с российским президентом.

СМИ Германии увлеченно обсуждают, с каким подарком Владимир Путин приедет на встречу с Меркель в барочный дворец Мезеберг. Сочинский букет из кремовых и белых роз стал предметом оживленных дискуссий о его скрытом значении. Предполагалось, что российский президент тем самым собирался унизить канцлера ФРГ. Однако предстоящая поездка Путина на свадьбу правоконсервативного министра в Австрию вызвала лишь сочувствие к соседней стране, которая может потерять свою роль в Евросоюзе.

Перед визитом Ангела Меркель сохраняет крепкие нервы. Накануне она подчеркнула, что предстоящая встреча пройдет в рамках диалога, который ФРГ старается поддерживать с Россией при любых обстоятельствах. Однако этот диалог будет не простым.

Представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт подчеркнул, что визит будет посвящен «обсуждению положения в Сирии, на востоке Украины и энергетическо-промышленным темам».При этом канцлер ФРГ будет добиваться, чтобы Украина оставила за собой важную роль в транзите российского газа и после введения в строй газопровода «Северный поток 2».

Германские политики воздерживаются от комментариев накануне встречи.

Немецкие СМИ подчеркивают напряженность в отношениях России и Германии – из-за конфликта в Донбассе, возможных российских кибератак, дела Скрипалей и обвинения во влиянии на выборы в США. Еженедельник «Цайт» отмечает, что германско-российское потепление не должно пониматься неправильно как начало новой дружбы или изменение политики ФРГ в отношении России. Скорее, как попытка найти совместные интересы в целенаправленном сотрудничестве.

Как подчеркнул накануне председатель Восточного комитета Союза немецкой промышленности, реальная нормализация двусторонних отношений возможна только в случае успешного мирного процесса в восточной Украине. Поэтому Берлин ожидает дальнейших сигналов со стороны Москвы.

В июле Россия пошла на уступки Германии, пообещав защиту интересов Израиля в сирийском конфликте. Москва может помочь в предотвращении дальнейших наступлений Асада во избежание волны беженцев из Сирии. В свою очередь, Германия важна для России как помощник при восстановлении разрушенной войной страны.

О том, как в Москве видят повестку завтрашних переговоров, сегодня рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

«Это и реализация крупных совместных коммерческих проектов на фоне тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов, и это наиболее актуальные темы — конечно же, и Украина, и Сирия».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин имеют напряженные личные отношения. Однако, если обе стороны сумеют прийти к компромиссу в некоторых вопросах, это будет большим плюсом, — сказал «Эху Москвы» журналист Николай Сванидзе.

Владимир Путин и Ангела Меркель завтра вряд ли будут обсуждать вопрос о финансовой помощи Турции. Пресс-секретарь российского президента сказал, что вряд ли это будет главной темой. В турецкой республике в последние недели экономический кризис, в том числе, во многом на фоне американских санкций. Отношения между Анкарой и Вашингтоном предельно обострились.

Зарубежные издания, вне зависимости от своей политической ориентации, используют схожие друг с другом определения, чтобы описать тот конфликт, который разворачивается сейчас между Стамбулом и Вашингтоном. Среди наиболее употребляемых: «Крестовый поход», «Война янки-империалистов» и «Атака на стратегического союзника».

Турецкая Daily Sabah вышла сразу с несколькими публикациями, в которых говорится, что новые санкции США оставят очень глубокую рану в сердце каждого жителя Турции. И даже если брак по расчёту между обеими странами сохранится, «сгладить негативное впечатление уже никогда не удастся». Издание напоминает, что одной из причин кризиса между Вашингтоном и США находится дело американского пастора Брансона, арестованного в Турции по подозрению в причастности к попытке госпереворота. США ввели санкции против двух турецких министров, а также резко увеличили пошлины на турецкие металлы. В результате местная валюта резко подешевела.

Зарубежные газеты также анализируют возможные последствия конфликта. The Guardian приводит слова экспертов, которые опасаются резкого ухудшения ситуации в мировой экономике и объясняют это тем, что турецкие товары представлены на рынках Европы и США. Удар может прийтись и по евро, так как основными потребителями продукции из Турции являются Испания, Франция и Италия, — пишет газета и предрекает «эффект домино» для европейской экономики.

С этим частично соглашается Bloomberg, экспертов агентства тревожат масштабные долги турецких компаний, их зависимость от иностранных инвестиций и то, что в отличие от России, Турция находится в середине масштабного экономического кризиса.

Израильская Haaretz идёт дальше и советует готовиться к выходу Турции из состава стран НАТО. В статье говорится, что президент Эрдоган очень часто делает намёки на то, что ситуация именно так и будет развиваться. Хотя, не все аналитики издания с этим согласны. Некоторые говорят, что это практически невозможно, так как в таком случае Стамбул лишится финансовой поддержки за использование военной базы Инжерлик. Особенно, странно так полагать во время войны с террористами в Сирии, которая граничит напрямую с Турцией".

У российского президента в ближайшее время может состояться отдельная встреча с турецким лидером. На начало сентября запланирован саммит с участием также Германии и Франции. Он будет посвящен в основном сирийской проблеме. В его рамках, как сообщили сегодня в Кремле, возможна встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Переговоры с Ангелой Меркель – не единственная причина, по которой Владимир Путин завтра летит в Европу. Более того, встреча с канцлером Германии состоится лишь вечером, но перед этим российский президент примет участие в свадьбе на территории соседней Австрии.

Путина ждет на своей свадьбе министр иностранных дел Австрии – 53-летняя Карин Кнайсль. Ее женихом станем бизнесмен Вольфганг Майлингер. Приглашение на свою свадьбу, как пишет Русская служба Би-би-си, Кнайсль сделала во время поездки Путина в Австрию в июне. Глава МИД сопровождала российского президента во время возложения венков к памятнику воинам Советской Армии. Что связывает Путина и Кнайсль помимо рабочих отношений, неизвестно. При этом руководитель австрийского внешнеполитического ведомства не раз высказывала умеренную позицию по России, в отличие от других стран ЕС. Кнайсль, в частности, говорила о необходимости поддерживать диалог на фоне отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Тогда, напомним, Австрия не выслала ни одного российского дипломата.

Между тем представители австрийской оппозиции выразили сомнения в светском характере визита Путина на свадьбу Карин Кнайсль. Так, депутат Европарламента от партии «Зеленых» Михель Раймон потребовал от министра иностранных дел уйти в отставку. В самом МИДе республики при этом отвергают обвинения в политической составляющей поездки российского президента на торжества.

По данным «Интерфакса», свадьба Кнайсль, на которую приглашен Путин, пройдет в одном из ресторанов Южной Штирии. В нем обычно готовится местная современная кухня, впрочем, шеф-повар ресторана Хайнц Прешан, как отмечает издание OE24, специализируется на национальном блюде – цыпленке по-венски. Сам Путин планирует преподнести свадебный подарок Карин Кнайсль. Это подтвердили в Кремле, впрочем, не раскрыв каких-то иных деталей. В то же время РБК со ссылкой на австрийские газеты пишет, что в качестве сюрприза министру иностранных дел Путин преподнесет донской казачий ансамбль, который споет народные песни.

Прибытие Владимира Путина в Австрию завтра ожидается после 14 часов по московскому времени. Как планируется, на свадьбе российский президент проведет около двух-трех часов.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

andreykochnev 17 августа 2018 | 18:11

http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

putin2018 17 августа 2018 | 18:13

http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018
(Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

jjuddgge_ddrredd 17 августа 2018 | 18:14

Поясняю для ботвы. Цель встречи - попытаться "дружить" против Трампа. И для справки. Рейтинг Меркель сейчас в Германии - 29%. Позорище. Даже у ничтожества Макрона - 36% во Франции.
Для справки. У Трампа в США рейтинг сейчас 50% (от Расмуссен).

Из-за санкций Трампа, как ни пыжилось рук-во EC и Германии, ВСЕ немецкие компании и банки прекращают бизнес в Иране. Даже АДИДАС, не говоря уж о Бош или VW...хе-хе
Также поступили все прочие европейские компании - Эйрбас, Сименс и т.д.


Насчёт новости о отменённом военном параде в США. Кто пишет новости об Америке на "Эхо"? Невменяемый хейтер Трампа К. Орлова? )))
Её задача - подкармливать местную ботву. Эховской ботве, этим пустоголовым лузерам, приятно же "думать", что миллиардер и самый могущественный чел на Планете (президент США) - якобы дурак.

Трамп же написал, почему Он отменил парад в Вашингтоне. Потому что пустоголовые анти-Трамповские демократы в руководстве D.C. запросили слишком много зелени за парад. Трамп написал, что лучше он за эти деньги купит несколько новых истребителей для ВВС.
А парад таки будет проведён, на базе Эндрюс, и деньги от посетителей и туристов рекой потекут Местным Властям, а не в городскую казну D.C. Жители D.C. крайне недовольны отменой Парада, демократы оказались в жопе.
Трамп, как всегда, поступил ГЕ-НИ-АЛЬ-НО.

ipetrov 17 августа 2018 | 18:26

Комментарий:
"Путин похоже пошел тернистым путём Собчак: "Свадьбы, корпоративы, класс UltraVIP. Казачий хор, ансамбль Александрова, настоящий Президент России, авиаэскорт, тамада. Цена по договоренности, дорого. Пишите в телеграм".

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 6864 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 158 6 13944 13.08
Kмосква, мнения
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 178 6 15887 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 91 6 9046 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5449 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 261 6 30365 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 295 6 34564 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 50 6 6417 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Деятельность ЧВК должна быть раскрыта и легализована Сегодня эти люди знают: по российским законам их деятельность — уголовное преступление и любое признание о своей службе в рядах наемников легко превращается в обвинительное заключение и годы тюрьмы…

5 83 6 10927 11:38
Kжурналисты, трагедии, расследования, военные, африка, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 85 6 11523 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин…

5 229 6 32520 13.08
Kполитика, общество, власть, мнения, культура, латвия
Блоги

+ Акция протеста против правительства в Бухаресте Акция протеста против правительства в Бухаресте Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..

5 160 6 22862 11.08
8читать ;смотреть
Kпротесты, фото, видео, общество, румыния, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 26119 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Блоги

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря Читать полный текст документа…

5 47 6 7253 13.08
Интервью Интервью

Зоя Светова гость: Зоя Светова журналист, правозащитник

Олег Сенцов сказал мне, что он находится сейчас в предкритическом состоянии. Я понимаю это так, что следующее состояние его здоровья — критическое — может наступить в любой момент…

5 72 6 11070 14.08
#слушать 01:49 8читать $скачать 428.3 КБ
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Кому нужна грязная политика Государство утратило способность видеть и чувствовать политическую грязь. Оно сознательно и планомерно использует её в процессе государственного строительства, на каждом шагу показывая, что грязь востребована властями…

5 81 6 13217 10:56
Kполитика, власть, государство, мнения

Популярное за неделю

Новости

Производители мясных изделий попросили правительство помочь повысить цены в магазинах К этому их подтолкнул резкий рост стоимости сырья, из-за которого компании теперь несут серьезные потери…

5 55 6 16002
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путину всё время кажется, что его загоняют в угол. На самом деле, он загоняет в угол Россию. Как в случае Сенцова, так и в случае бедной девочки Анны Павликовой. Почему она сидит – чтобы был пример, чтобы другие тряслись…

5 159 6 131905 11.08
#слушать 47:39 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование

«К 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого»
2964906
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 17 6 5190 12.08
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Вляпались Попытаемся отвечать Америке (а чем мы можем ответить?) — станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство…

5 500 6 318459 14.08
Блоги

+ Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной Беспилотник обнаружил две колонны из восьми грузовиков каждая…

5 507 6 164708 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7189274
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3617952

Сегодня в эфире