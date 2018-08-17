В Германии не ждут особых результатов от завтрашних переговорах своего канцлера с Путиным
В Германии сегодня прямо говорят, что не ждут особых результатов от завтрашних переговорах своего канцлера с Владимиром Путиным. Несмотря на это, Ангела Меркель готовится к встрече с российским президентом.
СМИ Германии увлеченно обсуждают, с каким подарком Владимир Путин приедет на встречу с Меркель в барочный дворец Мезеберг. Сочинский букет из кремовых и белых роз стал предметом оживленных дискуссий о его скрытом значении. Предполагалось, что российский президент тем самым собирался унизить канцлера ФРГ. Однако предстоящая поездка Путина на свадьбу правоконсервативного министра в Австрию вызвала лишь сочувствие к соседней стране, которая может потерять свою роль в Евросоюзе.
Перед визитом Ангела Меркель сохраняет крепкие нервы. Накануне она подчеркнула, что предстоящая встреча пройдет в рамках диалога, который ФРГ старается поддерживать с Россией при любых обстоятельствах. Однако этот диалог будет не простым.
Представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт подчеркнул, что визит будет посвящен «обсуждению положения в Сирии, на востоке Украины и энергетическо-промышленным темам».При этом канцлер ФРГ будет добиваться, чтобы Украина оставила за собой важную роль в транзите российского газа и после введения в строй газопровода «Северный поток 2».
Германские политики воздерживаются от комментариев накануне встречи.
Немецкие СМИ подчеркивают напряженность в отношениях России и Германии – из-за конфликта в Донбассе, возможных российских кибератак, дела Скрипалей и обвинения во влиянии на выборы в США. Еженедельник «Цайт» отмечает, что германско-российское потепление не должно пониматься неправильно как начало новой дружбы или изменение политики ФРГ в отношении России. Скорее, как попытка найти совместные интересы в целенаправленном сотрудничестве.
Как подчеркнул накануне председатель Восточного комитета Союза немецкой промышленности, реальная нормализация двусторонних отношений возможна только в случае успешного мирного процесса в восточной Украине. Поэтому Берлин ожидает дальнейших сигналов со стороны Москвы.
В июле Россия пошла на уступки Германии, пообещав защиту интересов Израиля в сирийском конфликте. Москва может помочь в предотвращении дальнейших наступлений Асада во избежание волны беженцев из Сирии. В свою очередь, Германия важна для России как помощник при восстановлении разрушенной войной страны.
О том, как в Москве видят повестку завтрашних переговоров, сегодня рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:
«Это и реализация крупных совместных коммерческих проектов на фоне тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов, и это наиболее актуальные темы — конечно же, и Украина, и Сирия».
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин имеют напряженные личные отношения. Однако, если обе стороны сумеют прийти к компромиссу в некоторых вопросах, это будет большим плюсом, — сказал «Эху Москвы» журналист Николай Сванидзе.
Владимир Путин и Ангела Меркель завтра вряд ли будут обсуждать вопрос о финансовой помощи Турции. Пресс-секретарь российского президента сказал, что вряд ли это будет главной темой. В турецкой республике в последние недели экономический кризис, в том числе, во многом на фоне американских санкций. Отношения между Анкарой и Вашингтоном предельно обострились.
Зарубежные издания, вне зависимости от своей политической ориентации, используют схожие друг с другом определения, чтобы описать тот конфликт, который разворачивается сейчас между Стамбулом и Вашингтоном. Среди наиболее употребляемых: «Крестовый поход», «Война янки-империалистов» и «Атака на стратегического союзника».
Турецкая Daily Sabah вышла сразу с несколькими публикациями, в которых говорится, что новые санкции США оставят очень глубокую рану в сердце каждого жителя Турции. И даже если брак по расчёту между обеими странами сохранится, «сгладить негативное впечатление уже никогда не удастся». Издание напоминает, что одной из причин кризиса между Вашингтоном и США находится дело американского пастора Брансона, арестованного в Турции по подозрению в причастности к попытке госпереворота. США ввели санкции против двух турецких министров, а также резко увеличили пошлины на турецкие металлы. В результате местная валюта резко подешевела.
Зарубежные газеты также анализируют возможные последствия конфликта. The Guardian приводит слова экспертов, которые опасаются резкого ухудшения ситуации в мировой экономике и объясняют это тем, что турецкие товары представлены на рынках Европы и США. Удар может прийтись и по евро, так как основными потребителями продукции из Турции являются Испания, Франция и Италия, — пишет газета и предрекает «эффект домино» для европейской экономики.
С этим частично соглашается Bloomberg, экспертов агентства тревожат масштабные долги турецких компаний, их зависимость от иностранных инвестиций и то, что в отличие от России, Турция находится в середине масштабного экономического кризиса.
Израильская Haaretz идёт дальше и советует готовиться к выходу Турции из состава стран НАТО. В статье говорится, что президент Эрдоган очень часто делает намёки на то, что ситуация именно так и будет развиваться. Хотя, не все аналитики издания с этим согласны. Некоторые говорят, что это практически невозможно, так как в таком случае Стамбул лишится финансовой поддержки за использование военной базы Инжерлик. Особенно, странно так полагать во время войны с террористами в Сирии, которая граничит напрямую с Турцией".
У российского президента в ближайшее время может состояться отдельная встреча с турецким лидером. На начало сентября запланирован саммит с участием также Германии и Франции. Он будет посвящен в основном сирийской проблеме. В его рамках, как сообщили сегодня в Кремле, возможна встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Переговоры с Ангелой Меркель – не единственная причина, по которой Владимир Путин завтра летит в Европу. Более того, встреча с канцлером Германии состоится лишь вечером, но перед этим российский президент примет участие в свадьбе на территории соседней Австрии.
Путина ждет на своей свадьбе министр иностранных дел Австрии – 53-летняя Карин Кнайсль. Ее женихом станем бизнесмен Вольфганг Майлингер. Приглашение на свою свадьбу, как пишет Русская служба Би-би-си, Кнайсль сделала во время поездки Путина в Австрию в июне. Глава МИД сопровождала российского президента во время возложения венков к памятнику воинам Советской Армии. Что связывает Путина и Кнайсль помимо рабочих отношений, неизвестно. При этом руководитель австрийского внешнеполитического ведомства не раз высказывала умеренную позицию по России, в отличие от других стран ЕС. Кнайсль, в частности, говорила о необходимости поддерживать диалог на фоне отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Тогда, напомним, Австрия не выслала ни одного российского дипломата.
Между тем представители австрийской оппозиции выразили сомнения в светском характере визита Путина на свадьбу Карин Кнайсль. Так, депутат Европарламента от партии «Зеленых» Михель Раймон потребовал от министра иностранных дел уйти в отставку. В самом МИДе республики при этом отвергают обвинения в политической составляющей поездки российского президента на торжества.
По данным «Интерфакса», свадьба Кнайсль, на которую приглашен Путин, пройдет в одном из ресторанов Южной Штирии. В нем обычно готовится местная современная кухня, впрочем, шеф-повар ресторана Хайнц Прешан, как отмечает издание OE24, специализируется на национальном блюде – цыпленке по-венски. Сам Путин планирует преподнести свадебный подарок Карин Кнайсль. Это подтвердили в Кремле, впрочем, не раскрыв каких-то иных деталей. В то же время РБК со ссылкой на австрийские газеты пишет, что в качестве сюрприза министру иностранных дел Путин преподнесет донской казачий ансамбль, который споет народные песни.
Прибытие Владимира Путина в Австрию завтра ожидается после 14 часов по московскому времени. Как планируется, на свадьбе российский президент проведет около двух-трех часов.
Комментарии4
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andreykochnev 17 августа 2018 | 18:11
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
putin2018 17 августа 2018 | 18:13
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Путин 2018
(Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
jjuddgge_ddrredd 17 августа 2018 | 18:14
Поясняю для ботвы. Цель встречи - попытаться "дружить" против Трампа. И для справки. Рейтинг Меркель сейчас в Германии - 29%. Позорище. Даже у ничтожества Макрона - 36% во Франции.
Для справки. У Трампа в США рейтинг сейчас 50% (от Расмуссен).
Из-за санкций Трампа, как ни пыжилось рук-во EC и Германии, ВСЕ немецкие компании и банки прекращают бизнес в Иране. Даже АДИДАС, не говоря уж о Бош или VW...хе-хе
Также поступили все прочие европейские компании - Эйрбас, Сименс и т.д.
Насчёт новости о отменённом военном параде в США. Кто пишет новости об Америке на "Эхо"? Невменяемый хейтер Трампа К. Орлова? )))
Её задача - подкармливать местную ботву. Эховской ботве, этим пустоголовым лузерам, приятно же "думать", что миллиардер и самый могущественный чел на Планете (президент США) - якобы дурак.
Трамп же написал, почему Он отменил парад в Вашингтоне. Потому что пустоголовые анти-Трамповские демократы в руководстве D.C. запросили слишком много зелени за парад. Трамп написал, что лучше он за эти деньги купит несколько новых истребителей для ВВС.
А парад таки будет проведён, на базе Эндрюс, и деньги от посетителей и туристов рекой потекут Местным Властям, а не в городскую казну D.C. Жители D.C. крайне недовольны отменой Парада, демократы оказались в жопе.
Трамп, как всегда, поступил ГЕ-НИ-АЛЬ-НО.
ipetrov 17 августа 2018 | 18:26
Комментарий:
"Путин похоже пошел тернистым путём Собчак: "Свадьбы, корпоративы, класс UltraVIP. Казачий хор, ансамбль Александрова, настоящий Президент России, авиаэскорт, тамада. Цена по договоренности, дорого. Пишите в телеграм".