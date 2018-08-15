Экс-глава штаба Навального считает приговор мирового суда в отношении напавшего на него Щербакова «слишком мягким»

Экс-глава московского штаба политика Алексея Навального, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин считает приговор мирового суда в отношении напавшего на него с железной трубой Алексея Щербакова «слишком мягким» и намерен его обжаловать. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что это необоснованно мягкое решение, то есть человек многократно судим, не единожды сидел, признается, что напал на меня и бил железной трубой, и после этого всего суд выносит 11 месяцев исправительных работ», — прокомментировал решение суда Н.Ляскин.

Н.Ляскин подчеркнул, что приговор выглядит особенно неадекватным на фоне «нынешних посадок за репосты и лайки, на фоне постоянного уголовного преследования политических активистов».

По его словам, решение суда создает «серьезный прецедент», когда «за нападение с трубой по голове» на политического оппонента не последует никакого наказания.

Ранее стало известно, что мировой суд в Москве приговорил Алексея Щербакова, ударившего трубой по голове экс-главу московского штаба Алексея Навального, к 11-ти месяцам исправительных работ.