В крови водителя, сбившего в Москве беременную женщину, нашли следы наркотика
Так утверждает адвокат Александр Карабанов. Он представляет интересы потерпевшей стороны, — передает агентство ТАСС.
Авария произошла в июне. По версии следствия, преподаватель университета «Синергия» Михаил Исханов, который к этом моменту уже уволен, сбил двух женщин на тротуаре. Одна из них, находившаяся на 9-м месяце беременности, погибла. Ребенка тоже не спасли.
Комментарии4
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vinidbi 17 августа 2018 | 17:43
Однозначно этого ублюдка за это нужно на кол посадить!!!
cattt 17 августа 2018 | 17:47
vinidbi: У них пить нельзя, зато "колеса" это за раз.
vot_eto_da 17 августа 2018 | 18:09
Весьма возможно. Однако, после известной истории с пьяным сбитым мальчиком особой веры экспертам нет. При желании они в крови и патроны могут обнаружить
doxerom 17 августа 2018 | 18:12
Универ Синергия это что такое, это с чем едят. Очередная помойка по продаже картона в виде дипломов.