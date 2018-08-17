В крови водителя, сбившего в Москве беременную женщину, нашли следы наркотика

Так утверждает адвокат Александр Карабанов. Он представляет интересы потерпевшей стороны, — передает агентство ТАСС.

Авария произошла в июне. По версии следствия, преподаватель университета «Синергия» Михаил Исханов, который к этом моменту уже уволен, сбил двух женщин на тротуаре. Одна из них, находившаяся на 9-м месяце беременности, погибла. Ребенка тоже не спасли.