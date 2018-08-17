Общественный совет управления МВД опроверг информацию о проверке в отношении Лаймы Вайкуле

Общественный совет управления МВД по Москве опроверг информацию о проверке в отношении Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает агентство ТАСС. По словам зампреда совета Валерия Грибакина, никаких подобных решений не принималось. Там предположили, что член совета Александр Хаминский, сообщивший о проверке в интервью РБК, высказал мнение как частное лицо.

Хаминский говорил, что концертную деятельность певицы проверят на соответствие российским законам. Заявление последовало за словами Вайкуле о том, что она не поедет выступать в Крым, пока полуостров находится под санкциями.