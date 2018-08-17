Общественный совет управления МВД опроверг информацию о проверке в отношении Лаймы Вайкуле
Общественный совет управления МВД по Москве опроверг информацию о проверке в отношении Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает агентство ТАСС. По словам зампреда совета Валерия Грибакина, никаких подобных решений не принималось. Там предположили, что член совета Александр Хаминский, сообщивший о проверке в интервью РБК, высказал мнение как частное лицо.
Хаминский говорил, что концертную деятельность певицы проверят на соответствие российским законам. Заявление последовало за словами Вайкуле о том, что она не поедет выступать в Крым, пока полуостров находится под санкциями.
Комментарии4
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cattt 17 августа 2018 | 17:43
Ай да Вайкуле, поставила раком рашенских пОртиотов.
koshkairina 17 августа 2018 | 18:05
И что же теперь будут петь изодобрявшиеся пригожинские портянки? Пичалька у них)))
nigelliri56 17 августа 2018 | 18:12
Видимо, в Общественном совете управления МВД по Москве сообразили, что Вайкуле поёт все-таки лучше этого Хаминского.
alexander444 17 августа 2018 | 18:25
А кто такой Хаминский? Как говорил герой фильма "Гений" (Абдулов в главной роле): "страна не пуганных идиотов".
А теперь "хайп" всем рулит)))