Курс евро в ходе торгов на московской бирже сегодня вырос до 77-ми рублей

Курс евро в ходе торгов на московской бирже сегодня вырос более чем на 1% — до 77-ми рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта биржи. Доллар в течение дня также демонстрирует рост. Максимума он достиг к 15-ти часам, когда добрался до отметки 67 рублей 64 копейки. Аналитики связывают падение курса рубля с турецкой лирой, которая вновь обвалилась на фоне новостей о том, что США готовят новый пакет санкций против Анкары, — отмечает РБК.