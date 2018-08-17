Курс евро в ходе торгов на московской бирже сегодня вырос до 77-ми рублей
Курс евро в ходе торгов на московской бирже сегодня вырос более чем на 1% — до 77-ми рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта биржи. Доллар в течение дня также демонстрирует рост. Максимума он достиг к 15-ти часам, когда добрался до отметки 67 рублей 64 копейки. Аналитики связывают падение курса рубля с турецкой лирой, которая вновь обвалилась на фоне новостей о том, что США готовят новый пакет санкций против Анкары, — отмечает РБК.
Комментарии8
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astet 17 августа 2018 | 17:40
Очередное достижение великого Путина?
alladinov 17 августа 2018 | 17:46
Зато Крымнаш! Зато Лугандон наш! Зато Сириянаш!
vezdehod 17 августа 2018 | 18:09
Ещё толком и санкции не заработали. уже - АГА!.
zurich_106 17 августа 2018 | 18:24
не понятно при чем здесь лира, вроде рубль пошел внз после новых санкций США против российского госдолга
kablukov 17 августа 2018 | 17:40
Вот тебе и Гейропа, Владимир Владимирович.
aleksei123m 17 августа 2018 | 17:50
Спасибо "великому геополитику" из ленинградской подворотни!
Очередная "победа"! "УРА"
cobakevich 17 августа 2018 | 17:54
Ну вот наконец то, теперь Путин станет еще богаче !
oneoretwo 17 августа 2018 | 18:14
#всёвговнекругомразрухауплешивогонепруха...