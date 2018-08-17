Меркель не ждет особых результатов от предстоящей встречи с  Путиным

Ангела Меркель не ждет особых результатов от предстоящей встречи с Владимиром Путиным. Об этом канцлер Германии сообщила сегодня в Берлине после встречи с премьером Черногории. Меркель собирается встретиться с российским лидером 18-го августа. она добавила, что ввиду большого числа проблем, которые заботят Германию – от Украины до Сирии – оправданно быть в постоянном диалоге с Москвой.