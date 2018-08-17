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17:30, 17 августа 2018

Меркель не ждет особых результатов от предстоящей встречи с  Путиным

Ангела Меркель не ждет особых результатов от предстоящей встречи с Владимиром Путиным. Об этом канцлер Германии сообщила сегодня в Берлине после встречи с премьером Черногории. Меркель собирается встретиться с российским лидером 18-го августа. она добавила, что ввиду большого числа проблем, которые заботят Германию – от Украины до Сирии – оправданно быть в постоянном диалоге с Москвой.

Комментарии

19

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danko1 17 августа 2018 | 17:35

Меркель будет опять отчитывать кремлевского мафиози о нарушении международных законов им в Украине и Сирии, но Песков и ЦТ преподнесут это как очередную победу Путина.

cattt 17 августа 2018 | 17:38

danko1: Ни каких результатов не будет, как и от встречи с Трампом.

tvitov66 17 августа 2018 | 17:44

cattt: от встречи с Трампом как раз были результаты - санкции! И не одни. А вот от бабушки Меркель такой помощи импортозамещению нам не дождаться

nanarovsky 17 августа 2018 | 17:40

danko1: Бабка даунко, не переноси свои эротические фантазии в политику. У тебя как то все его "опять отчитывать", по факту получается что ты сп...ла в очередной раз.

zztop1960 17 августа 2018 | 17:51

danko1: Четыре года назад Меркель назвала Путина е..нутым на голову

tvitov66 17 августа 2018 | 17:57

zztop1960: это эпитет Немцова, а Меркель дала чисто медицинский диагноз

kvam 17 августа 2018 | 17:59

danko1: отчитывать?
))))))))))))
Да только Путин, роскошным букетом напоминает всему миру, что она фрау, а не мужланистый мужик.

danko1 17 августа 2018 | 18:03

kvam: Поэтому это ничтожество, зная. что Меркель боится собак, спустил на неё своего пса.
Да и букетом этот гопник, понятия не имеющий о приличиях, унизил не Меркель, а себя.
Не на день рождения пришел, чтобы политику цветы дарить.

tvitov66 17 августа 2018 | 18:03

kvam: да по сравнению с этим ботексным дрыщём любая баба мужик

vezdehod 17 августа 2018 | 18:06

Меркель знает ВВП с пелёнок и не даст ему вешать себе Лапшу на уши, как он вешал дяди Трампу.

jjuddgge_ddrredd 17 августа 2018 | 17:37


Поясняю для ботвы. Цель встречи - попытаться "дружить" против Трампа. И для справки. Рейтинг Меркель сейчас в Германии - 29%. Позорище. Даже у ничтожества Макрона 46%.

Из-за санкций Трампа, как ни пыжилось рук-во EC и Германии, ВСЕ немецкие компании и банки прекращают бизнес в Иране. Даже АДИДАС, не говоря уж о Бош или VW...хе-хе
Также поступили все прочие европейские компании - Эйрбас, Сименс и т.д.


Насчёт новости о отменённом военном параде в США. Кто пишет новости об Америке на "Эхо"? Невменяемый хейтер Трампа К. Орлова? )))
Её задача - подкармливать местную ботву. Эховской ботве, этим пустоголовым лузерам, приятно же "думать", что миллиардер и самый могущественный чел на Планете (президент США) - якобы дурак.

Трамп же написал, почему Он отменил парад в Вашингтоне. Потому что пустоголовые анти-Трамповские демократы в руководстве D.C. запросили слишком много зелени за парад. Трамп написал, что лучше он за эти деньги купит несколько новых истребителей для ВВС.
А парад таки будет проведён, на базе Эндрюс, и деньги от посетителей и туристов рекой потекут Местным Властям, а не в городскую казну D.C. Жители D.C. крайне недовольны отменой Парада, демократы оказались в жопе.
Трамп, как всегда, поступил ГЕ-НИ-АЛЬ-НО.....

cattt 17 августа 2018 | 17:40

jjuddgge_ddrredd: Опять чувырло выдало портянку, сколько думал чудик?

jjuddgge_ddrredd 17 августа 2018 | 17:45

cattt: Пустоголовый интернетный глист, ты ведь вообще не способен думать.
Ты только можешь напрягать твоё натруженное очко. И больше - ничего.
А на коммент Я трачу где-то не более 3-4 мин.
Ты же комменты вообще не пишешь, только звуки издаются из твоего надорванного пердака)))
Зато имбециллы тебе лайкофф наставят сейчас. Они любят лайки олигофренам, вроде тебя, ставить)))...

alladinov 17 августа 2018 | 17:48

jjuddgge_ddrredd: «Зато»

А ты, дружок, как сосал с проглотом, так и будешь всегда сосать. Зубы почисти!

jjuddgge_ddrredd 17 августа 2018 | 17:53

alladinov: )))
Что и требовалось доказать.
Вообще-то сосал твой папа. С проглотом))
У тебя тяжелые детские воспоминания остались.
Это у тебя оговорки по Фрейду, всем же ясно...хе-хе.

alladinov 17 августа 2018 | 17:59

jjuddgge_ddrredd:

Из инструкции для вонючей селихерской сволоты

"... Если в данной методичке вы не можете по своей тупости найти достойного ответа порядочному человеку, который опустил вас и размазал ниже плинтуса, словно соплю зеленую, отвечать следует по принципу "сам дурак!"..."

jjuddgge_ddrredd 17 августа 2018 | 18:07

alladinov: Всё правильно. Я опустил тебя ниже плинтуса. И размазал. Ты же пустил соплю зелёную.
Значит ты - вонючая селихерская сволота, или платный бандеровский тролль, которому Порошенко даёт пайку 100 гр. протухшего сала в сутки за троллинг на доменах RU.

jjuddgge_ddrredd 17 августа 2018 | 17:41

jjuddgge_ddrredd: Сорри, описка. У Макрона - 36% во Франции.
У Трампа - 50% в США ( от Расмуссен)

(комментарий скрыт)

nemez1 17 августа 2018 | 17:59

Ну слава Богу, когда ссср начал сильно дружить с гитлером, советы с особой жестокость распрвлялись с немцами живущими в россии, украине и азербайжане ( из российских документов ). И из истории нашей семьи.

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