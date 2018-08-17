Акция в Москве в поддержку ракетного центра им. Хруничева собрала около 35 человек

Акция в Москве в поддержку ракетного центра имени Хруничева собрала около 35 человек, из которых лишь 15 – работники завода.

Акция в Москве в поддержку ракетного центра имени Хруничева собрала около 35 человек, из которых лишь 15 – работники завода. При этом никаких требований не звучало, так как народу оказалось немного. На мероприятии также присутствовали журналисты и представители профсоюзов. Об этом сообщил корреспондент в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Руководство ракетного центра отпустило работников в два часа дня, чтобы помешать проведению акции, которая проходила в формате встречи с кандидатом в мэры столицы от «Справедливой России» Ильей Свиридовым.

Некоторые из работников опасались разговаривать с журналистами из-за угрозы увольнений. На настоящий момент акцию можно считать законченной.