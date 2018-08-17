Владимира Путина ждут на свадьбу министра иностранных дел Австрии вместе с ансамблем донских казаков. Об этом пишет РБК со ссылкой на австрийскую прессу. Согласно этим данным, 10 человек из казачьего хора должны будут спеть гостям церемонии традиционные народные песни. Это должно стать свадебным подарком российского президента.

Путина ждут на свадьбе в Австрии 18-го августа.