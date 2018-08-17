Путина ждут на свадьбу министра иностранных дел Австрии вместе с ансамблем донских казаков
Владимира Путина ждут на свадьбу министра иностранных дел Австрии вместе с ансамблем донских казаков. Об этом пишет РБК со ссылкой на австрийскую прессу. Согласно этим данным, 10 человек из казачьего хора должны будут спеть гостям церемонии традиционные народные песни. Это должно стать свадебным подарком российского президента.
Путина ждут на свадьбе в Австрии 18-го августа.
Комментарии49
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kolenval99 17 августа 2018 | 17:10
"..0 человек из казачьего хора должны будут спеть гостям церемонии традиционные народные песни."
Ойся, ойся, отсоси и скройся.
danko1 17 августа 2018 | 17:12
kolenval99: Дурдом на выезде во главе с главным представителем.
viktorova 17 августа 2018 | 17:20
советский цирк всегда имел успех за пределами ссср.
Цыгане и медведи будут хорошим дополнением к этому маскараду.
post_v 17 августа 2018 | 17:35
viktorova:
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задержат ли бракосочетание, если "донские казаки" с запевалой решат опоздать на часок?
он опоздает только к одной из женщин в субботу?
или к обеим?
И насколько?
и не надо говорить, что он всегда опаздывает - все знают, что каждый год 9 мая на парад он приходит вовремя
ostapbey 17 августа 2018 | 17:40
viktorova: если уж и Путина приглашают на свадьбы как генерала!!..
То уж...
tks 17 августа 2018 | 17:45
ostapbey: Шоу "Ты-смешной!" на гастролях!
tvitov66 17 августа 2018 | 18:01
А то бы все сказали бы что он один ... без ансамБЛЯ
astet 17 августа 2018 | 17:21
danko1: хотелось бы увидеть,
как Путин под песни казачьего хора
исполнит танец с саблями!
opiatnovyi63 17 августа 2018 | 17:44
astet: Ну чем не свадебный генерал? Точнее, шут при австрийском дворе!
shtirlitz77 17 августа 2018 | 17:55
danko1: "...Дурдом на выезде во главе с главным представителем..."
Просто помещик везет своих крепостных.
Слава. Б-гу, что свадебным подарком будет их пение, а не они сами.
vasyakirin 17 августа 2018 | 17:12
kolenval99: казаки народные песни не играют, на то бабы есть...
cattt 17 августа 2018 | 17:19
vasyakirin: vasyakirin: Пьянь подзаборная - казаки, позор русского народа.
nnikolay 17 августа 2018 | 17:26
cattt:
Ельцин был казаком?
cattt 17 августа 2018 | 17:31
nnikolay: Вы же постоянно твердите, что фамилия его Эльцин,
conscientia 17 августа 2018 | 17:54
cattt: Не надо так говорить. Ряженые под казаков - не есть казаки.
cattt 17 августа 2018 | 18:07
conscientia: Казаки всегда были оплотом самодержавия и сейчас хотят пристроится в менты.
А сколько крови на них и русской крови и советской.
cattt 17 августа 2018 | 18:15
cattt: Это класс дармоедов, погромщиков и пьяниц лихая вольница которых всегда заканчивалась беспределом.
edyunia 17 августа 2018 | 17:13
kolenval99: Путин тамадой наверняка будет.
alladinov 17 августа 2018 | 17:27
ТОЛЬКО ФАКТЫ
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль выходит замуж за Вольфганга Майлингера, финансиста и предпринимателя. Сама Кнайсль стала министром от правопопулистской Партии свободы АПС.
Австрийская партия свободы (АПС) (нем. Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)) — австрийская ультраправая политическая партия под руководством Хайнца-Кристиана Штрахе. АПС считается популистской партией,[2] которую зачастую также относят к так называемым евронационалистическим партиям.
В первые годы существования партии основной её состав был представлен бывшими офицерами Вермахта и членами НСДАП. В послевоенной Австрии стало ясно, что значительная часть населения республики прямо или косвенно поддерживала национал-социалистическую политику. Около полутора миллионов австрийцев служили в вермахте, ещё 700 тысяч были членами НСДАП. В процессе денацификации большая часть бывших нацистов подверглась судебному преследованию. Наказанием для них стало отлучение от политической жизни Австрии, недопущение к членству в двух крупнейших на тот момент партиях — СПА и АНП. Идеология новой партии во многом соответствовала концепциям «мягкого» варианта национал-социализма.
Основатель нидерландской Партии Свободы Герт Вилдерс, резко выступающий за ограничение иммиграции, подвергает критике действия АПС, так как, по мнению Вилдерса, политика Австрийской Партии Свободы «имеет явное сходство с политикой национал-социализма».
На парламентских выборах 2013 года Австрийская партия свободы получила 20,5 %, заняв третье место. На выборах в Европарламент 2014 партия набрала 19,72 % голосов. 16 июня 2015 года вошла в новую созданную евронационалистическими партиями нескольких стран фракцию «Европа наций и свобод» в Европейском парламенте.
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В связи с этим у меня вопрос: а казачки будет спивать песенки в форме Вермахта?
tks 17 августа 2018 | 17:38
alladinov: Маппет-шоу будет, в казачей форме корпуса Паннвица...
ostapbey 17 августа 2018 | 17:42
Байкалфинансгруппенфюрер знает понятия.
Честь не уронит в озеро..
Даже.
conscientia 17 августа 2018 | 17:51
alladinov: Не знаю,чего там Вилдерс раскритиковал, потому что он - пара к сапогу по имени Штрахе,но что FPÖ от НСДАП отпочковалась - не верят только русские путриоты. Остальные - просто это знают. Членов этой партии без конца ловят зато,что они постят в соцсетях нацистские песни или собственные фотки в эсэсовском стиле с их прибамбасами. Лидеры партии тут же выскакивают с заверениями,что они этих типчиков прям уже вчера из партии исключили: ну, как в РФ полицейских увольняют - за день до их преступления.
Не знаю,правда: фрау Карин здорово подставила собственную партию или Штрахе настолько обнаглел, что уже божий страх потерял? Канцлера Курца он, конечно,в грош не ставит, по соплезвонству последнего, но все же...
Помнится,мадам Ле Пен пролетела над столицей Франции как фанера,когда взяла деньги у Путина. Это стоило ей остатков репутации. А теперь бабка Кнайсль, решивши на старости лет пышную свадьбу устроить... Ну, чо...Альцгеймер рулит...)))
sasha2011 17 августа 2018 | 17:51
alladinov:
/* Идеология новой партии во многом соответствовала концепциям «мягкого» варианта национал-социализма. */
Судя по биографии невесты в Википедии, её взгляды такие же.
А вы упрекали Чавального за то, что он общался с русскими нациками. тут сам президент россии едет к австрийским нацикам на свадьбу!
Кстати, адольф тоже был австрийцем.
sasha2011 17 августа 2018 | 17:54
sasha2011:
Навального, конечно же...
vezdehod 17 августа 2018 | 18:24
edyunia:
Путин тамадой наверняка будет.
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Тамадой будет Дмитрий Песков - он любит гнать "Пургк".
президент РФ В.В.Путин
vezdehod 17 августа 2018 | 18:20
А также там ожидается - Хор мальчиков и Бунчинков с Валерией.
putin2018 17 августа 2018 | 17:11
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
navsegda 17 августа 2018 | 17:11
Был бы органичнее ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова
loran_ 17 августа 2018 | 17:13
не знаю я кто тама женится, но свадебным генералом у них Путин :) (по мотивам старого анека)
seva1223 17 августа 2018 | 17:18
Есть старая традиция, цыган с медведем приглашать..
tks 17 августа 2018 | 17:19
Просто Цирк с конями ;')))
profi1962 17 августа 2018 | 17:20
А как Любе, Газманов? Они обидятся.
profi1962 17 августа 2018 | 17:23
А как Любе, Газманов? Обидятся. Да и сам на пинине сыграть бы смог. А веолончелист Ралдугин? Мог бы по пилить.
alex55 17 августа 2018 | 17:24
За чей счет банкет, Зин?
macsimus001 17 августа 2018 | 17:29
10 человек из казачьего хора должны будут спеть гостям церемонии традиционные народные песни. Это должно стать свадебным подарком российского президента-----Так как денег нет, подарок тамошнему барину живыми голосящими душами.)))
shmuel63 17 августа 2018 | 17:29
"вместе с ансамблем донских казаков" - и дивизией вежливых зеленых человечков
koshkaedu 17 августа 2018 | 17:31
Кто следующий с Бурановскими бабушками?
koshkaedu 17 августа 2018 | 17:31
Кто следующий с Бурановскими бабушками?
piter_ug 17 августа 2018 | 17:40
Жених сильно рискует - похоже тетка с пулей в голове.
croaker 17 августа 2018 | 17:46
Намёк Меркель что ли ? Типа, смотри баба, наши казачки у тебя под боком,можем повторить.
xuato 17 августа 2018 | 17:52
Посетит небось деревушку Рансхофен, город Линц, где пустит скупую чекистскую слезу по его кумиру, который тоже начинал с расширения жизненного пространства и разработки разных вундервафен. До чего скатилась Европа играет в ладушки с преступником..
nasar2 17 августа 2018 | 17:53
Главное чтоб эти ряженцы не забыли свои нагайки!А между песнями показали бы свою удаль и приемы как лупить беззащитных людей этими нагайками!
norgemann 17 августа 2018 | 17:53
Интересно сколько Путину заплатят за работу томадой на свадьбу? Путин так обнищал что начал подрабатывать свадебным томадой?
cromwel 17 августа 2018 | 17:58
Путин в папахе с бирюльками запевалой будет? А казаки будут так же как дома нагайками стегать местное население?
tks 17 августа 2018 | 18:08
cromwel: Ага, девок местных пороть будут...
cobakevich 17 августа 2018 | 18:02
Похоже начинается очередная игра в солдатиков ...
croaker 17 августа 2018 | 18:12
Не нажрались бы на халяву-то казачки.
j_zorin 17 августа 2018 | 18:14
О Хохлоприбалтогрузины и либерасня сели на свой любимый конек,чтобы Пу не сделал обсмеять оборжать,поупражняться в словоблудии.Зато все что делал ЕБН, было "достойно и духовно",на Западе правда ржали ,но вышеназванные полугоспода поддерживали и смеялись ну разве что в ладошку,хи хи как смешно тупым грантоедам
ruthenocene 17 августа 2018 | 18:24
С одной стороны, хорошо, конечно, что певцы и музыканты неплохо подзаработают. А с другой... В крепостном театре Шереметева тоже хорошо пели и плясали...