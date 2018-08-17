Премьер-министр Дмитрий Медведев и почти все члены правительства проигнорируют общественные слушания по пенсионной реформе. На обсуждении в Госдуме, назначенном на ближайший вторник, ожидается только министр труда Максим Топилин.

Формат слушаний по пенсионной реформе анонсировался еще в начале августа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что формат будет более широким, чем обычно, из-за большого резонанса. В частности, приглашения, по словам собеседника Русской службы Би-би-си, высылались министрам финансов, труда и здравоохранения. Однако в правительстве сообщили лишь о присутствии министра труда Максима Топилина. Так, представитель вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой сказал, что она в отпуске. В Минфине же отправят замминистра Антона Котякова. Дмитрий Медведев, в свою очередь, на слушаниях по пенсионной реформе не ожидается, добавили в пресс-службе кабмина. На вопрос о том, собирался ли премьер посетить обсуждение в Госдуме, там отвечать отказались, сказав лишь, что он сейчас не находится в отпуске. Неизвестно также, будут ли присутствовать представители Счетной палаты, которым также высылалось приглашение. В ведомстве рассказали Би-би-си, что все, в том числе глава палаты Алексей Кудрин, находятся в отпуске, и лишь в понедельник может быть принято какое-либо решение.

Напомним, именно правительство в начале июня внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Если она будет принята, в России постепенно возраст выхода на пенсию поднимется для женщин до 63 лет, а для мужчин – до 65.