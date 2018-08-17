Медведев и почти все члены правительства проигнорируют общественные слушания по пенсионной реформе
Премьер-министр Дмитрий Медведев и почти все члены правительства проигнорируют общественные слушания по пенсионной реформе. На обсуждении в Госдуме, назначенном на ближайший вторник, ожидается только министр труда Максим Топилин.
Формат слушаний по пенсионной реформе анонсировался еще в начале августа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что формат будет более широким, чем обычно, из-за большого резонанса. В частности, приглашения, по словам собеседника Русской службы Би-би-си, высылались министрам финансов, труда и здравоохранения. Однако в правительстве сообщили лишь о присутствии министра труда Максима Топилина. Так, представитель вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой сказал, что она в отпуске. В Минфине же отправят замминистра Антона Котякова. Дмитрий Медведев, в свою очередь, на слушаниях по пенсионной реформе не ожидается, добавили в пресс-службе кабмина. На вопрос о том, собирался ли премьер посетить обсуждение в Госдуме, там отвечать отказались, сказав лишь, что он сейчас не находится в отпуске. Неизвестно также, будут ли присутствовать представители Счетной палаты, которым также высылалось приглашение. В ведомстве рассказали Би-би-си, что все, в том числе глава палаты Алексей Кудрин, находятся в отпуске, и лишь в понедельник может быть принято какое-либо решение.
Напомним, именно правительство в начале июня внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Если она будет принята, в России постепенно возраст выхода на пенсию поднимется для женщин до 63 лет, а для мужчин – до 65.
Комментарии20
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danko1 17 августа 2018 | 17:10
Путин, Медведев, правительство и депутаты давно игнорируют то, что волнует население.
Им главное награбленное не потерять и иметь возможность грабить Россию дальше.
Да и рейтинг такое обсуждение Медведеву и правительству не поднимет.
pyfrjvsqfldjrfn 17 августа 2018 | 18:04
//Медведев и почти все члены правительства проигнорируют общественные слушания по пенсионной реформе//
Нехрен тут думать, трясти надо.
vezdehod 17 августа 2018 | 18:16
В Израиле, Премьера спокойно вызывают в суд и он прибегает, как миленький. а наш - даже в свою Дуру зайти не может.
rogerrabbit 17 августа 2018 | 17:10
>> Медведев и почти все члены правительства проигнорируют общественные слушания по пенсионной реформе
правильно
сказано же "денег нет, а вы держитесь тут"
два раза повторять, что ли надо?
rihard 17 августа 2018 | 17:11
Потому что наплевать на это обсуждение.Не в Думе все это придумывалось.
loran_ 17 августа 2018 | 17:16
да ну, какой там народ, у кого свадьба, у кого морковка на даче, у кого рыбалка. не до общественных всяких (совершенно бесполезных надо сказать) слушаний
ostapbey 17 августа 2018 | 17:46
loran_ ты спутал,, свадьба не у Путина.. Просто путин очередной раз от проблем сбежал на свадьбу.
Хоть к черту на поклон, а хоть и к поклонникам гитлера даже.
tks 17 августа 2018 | 17:16
Чтобы феодалы выслушивали своих сервов?!
bazilgu 17 августа 2018 | 17:19
Подлость+ трусость= путинщина.
malanoff 17 августа 2018 | 17:32
Прямо депутатам по харе надавали, члены правительства Медведева . Может и правильно. Первый тайм за ними. Пусть .удохаются.
captaingeorge 17 августа 2018 | 17:32
Им некогда! У малыша Димона в это время сеанс контр-страйка, у Танюшки с Лешей каникулы. Так что как-нибудь сами решите этот проходной вопрос...
croaker 17 августа 2018 | 17:50
Даже правительство считает Думу никчёмной.
tv_victim 17 августа 2018 | 17:54
croaker: А ведь он еще и лидер этой ЕР! Хорош лидер....
cobakevich 17 августа 2018 | 17:50
Не царское это дело по всяким слушаниям мотаться, правильно у них же "пора отпусков" , а кто еще уточек накормит, да и свои дворцы надо проверить ...
cromwel 17 августа 2018 | 17:56
У них есть дела и поважнее чем непосредственные обязанности
lisitsa1962 17 августа 2018 | 17:57
Проблемы негров шерифа не волнуют
bamashka 17 августа 2018 | 17:57
Умеют продемонстрировать презрение к соотечественникам!
oneoretwo 17 августа 2018 | 17:58
...митя, тебе в детстве кто говорил, что "уважение бывает только взаимным" ?
не обижайтесь там апосля...
eduard53 17 августа 2018 | 18:03
А когда это кошка, сожравшая сало, рвалАсь на обсуждение своего деяния?
shtirlitz77 17 августа 2018 | 18:26
"...Медведев и почти все члены правительства проигнорируют общественные слушания по пенсионной реформе..."
Ну и правильно, не черта заниматься всякой фигней.
С каких это пор оккупантов должно интересовать мнение коллаборационистов.