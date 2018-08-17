Бывший глава штаба Навального Ляскин намерен обжаловать сегодняшнее решение мирового суда
Бывший глава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин намерен обжаловать сегодняшнее решение мирового суда. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что считает слишком мягким вердикт суда, который приговорил напавшего на него человека к 11-ти месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
Как отмечает сайт «Медиазона», судья также постановила уничтожить трубу, которой Щербаков ударил Ляскина по голове в сентябре прошлого года.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
blinorozhiy_chmo 17 августа 2018 | 17:23
Когда глава штаба Сисяна в очередной раз огреет себя по чердаку ржавой тяжелой трубой?
А то пока маловато что-то шума, слабоват информационный фон.
tvitov66 17 августа 2018 | 17:41
А трубу то за что?
croaker 17 августа 2018 | 17:42
Вот если бы Ляскин аналогично ударил бы Щербакова, то получил бы пятёрочку в колонии.
При таком приговоре Щербаков может успешно продолжать бить по голове руководителей оппозиции ,но только другой трубой. А материальные и моральные издержки ему компенсируют.