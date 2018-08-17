Бывший глава штаба Навального Ляскин намерен обжаловать сегодняшнее решение мирового суда

Бывший глава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин намерен обжаловать сегодняшнее решение мирового суда. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что считает слишком мягким вердикт суда, который приговорил напавшего на него человека к 11-ти месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Как отмечает сайт «Медиазона», судья также постановила уничтожить трубу, которой Щербаков ударил Ляскина по голове в сентябре прошлого года.