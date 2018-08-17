Работники ракетного центра имени Хруничева сегодня вышли на акцию протеста
Они выступают, в том числе, против массовых сокращений.
В Роскосмосе ранее заявили, что все сообщения об акции протеста работников завода это провокация. Как сообщил официальный представитель корпорации Владимир Устименко, все сотрудники выполняют свои служебные обязанности и находятся на рабочих местах. Устименко также отмечал, что с провокаторами, если они появятся у завода, будут разбираться правоохранительные органы.
Комментарии19
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pro_hanov 17 августа 2018 | 17:07
Провокаторы не хотят работать за копейки до пенсии в 65 лет? А Росгвардия на что? Выставить охрану и заставить работать за пайку доширака. Так победим Америку в космосе!
vasyakirin 17 августа 2018 | 17:10
pro_hanov: Королев только так и смог работать, планируем очередной прорыв
!
alladinov 17 августа 2018 | 17:14
Я, пожалуй, запрещу этим русофобам из Хрунычева собирать валежник, ибо нех! Роисся, вперде!
piterjanis 17 августа 2018 | 17:42
alladinov: сиди лучше в схроне
dmast79 17 августа 2018 | 17:16
pro_hanov: Судя по новости, наоборот хотят и против сокращений.
Только что там за сокращения-то - по слухам, как раз пенсионеров и пустые вакансии сокращать будут.. ))
astet 17 августа 2018 | 17:18
pro_hanov: Выставить охрану...
Казаков собянинских нужно задействовать -
не зря же Собянин в них миллионы влупил?!
К каждому академику от космоса -
казака с нагайкой!!!
И к Рогозину тоже!
Совсем сука не хочет работать!!!
malanoff 17 августа 2018 | 17:21
pro_hanov: Ну давайте теперь всех ракетчиков пересажаем , ради сохранения рейтинга великого Рогозина. Он давно уже по популярности обогнал Путина , так , что последний пусть не обольщается.
post_v 17 августа 2018 | 17:24
pro_hanov:
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«...Немцы являются для нас единственной отдушиной, через которую мы можем изучать достижения в военном деле за границей»
(письмо Сталину от Иеронима Уборевича, начальника вооружений Рабоче-Крестьянской Красной Армии)
кого Россия пригласит в Усть-Катав?
vezdehod 17 августа 2018 | 18:11
Протестуй не протестуй - всё равно получишь..."Ракету".
vasyakirin 17 августа 2018 | 17:07
раз человек требующий выполнения Конституции- экстремист,
то само собой ,трудового договора- провокатор
peresvet73 17 августа 2018 | 17:08
Экстремисты и предатели Родины! Жестоко подавить роскарателями!
malanoff 17 августа 2018 | 17:24
peresvet73: Больше АДА во все стороны света.
navsegda 17 августа 2018 | 17:13
Ракеты тоже будут в Китае закупать , привычней и дешевле
delovoy_podolsk 17 августа 2018 | 17:19
Всё правильно сказал Устименко: все на своих местах, все выполняют свои трудовые задания. А те кто бунтует, сотрудниками завода не являются... уже не являются.
alex55 17 августа 2018 | 17:21
Чё-то подсказывает, что запускать в космос космонавтов на батутах мы начнем раньше американцев... Вот тогда и вырвемся вперед...
loran_ 17 августа 2018 | 17:23
прально, гнать их, будущих непенсионеров. а батуты в кетае закупить много ума и народа не надо :) сокращают-то, небось, как положено - работяг, топ-топ манагеров не трогають :)
koshkaedu 17 августа 2018 | 17:25
Сто процентный стиль Рогозина: как сокращения, так и "провокации".
tks 17 августа 2018 | 18:04
Непральна они бунтуют: надо, как дольщики Ё-бурга, встать на колени и хором, нараспев, скулить: "Пу-тин, по-мо-ги!.."
oneoretwo 17 августа 2018 | 18:10
...сегодняшнее объявление рагозькиным реальной акции рабочих "провокацией" с головой выдает в нем воровского вертухая и тупого провокатора...