Работники ракетного центра имени Хруничева сегодня вышли на акцию протеста

Они выступают, в том числе, против массовых сокращений.

В Роскосмосе ранее заявили, что все сообщения об акции протеста работников завода это провокация. Как сообщил официальный представитель корпорации Владимир Устименко, все сотрудники выполняют свои служебные обязанности и находятся на рабочих местах. Устименко также отмечал, что с провокаторами, если они появятся у завода, будут разбираться правоохранительные органы.