Альшанская: Предложение уменьшить количество детей в приемных семьях не решит проблем с семейным устройством
Предложение Минпросвещения ограничить тремя число детей в приемных семьях не является решением существующих в сфере семейного устройства проблем. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.
«Проблемы носят системный характер, и они не решаются простыми действиями: запретами или ограничениями. Нужно обсуждение экспертного сообщества и приемной родительской среды, чтобы у нас был подготовлен проект, который бы учитывал потребности», — сказала Е.Альшанская.
Она отметила, что логичным в данной ситуации было бы создать систему подготовки, переподготовки и найма персонала, который бы «в обязательном порядке» сопровождал семью, где много приемных детей. «Вопрос не в количестве, а в качестве. У нас должно быть не формальное ограничение, а фактическое, когда кадры, которые нуждаются в подготовке и понимании этих вопросов, будут оценивать ресурсы семьи, будут понимать, что чем больше детей, тем больше семье необходимо сопровождения и поддержки. Начиная с какого-то количества детей, эта поддержка должна быть обязательной», — объяснила Е.Альшанская.
Комментарии3
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cattt 17 августа 2018 | 17:02
Главное лишить попов \возможности усыновлять детей!
Их воспитание с помощью веревки и палки непоправимо уродует психику детей
nns33 17 августа 2018 | 17:35
Е.Альшанская.
Она отметила, что логичным в данной ситуации было бы создать систему подготовки, переподготовки и найма персонала, который бы «в обязательном порядке» сопровождал семью, где много приемных детей. «Вопрос не в количестве, а в качестве. .... — объяснила Е.Альшанская. ======= Права Альшанская. Необходима политическая воля государства в этом вопросе. Квалифицированные кадры и помощь семье в лице государства. Только квалифицированные специалисты смогу проверить и оценить возможности семьи. Информация о семье должна быть полной. Полумерами и запретами проблему не решить.
delovoy_podolsk 17 августа 2018 | 18:10
К каждой семье приставить паразита из госорганов, который будет давать заключение, может ли семья взять себе ещё ребёнка или нет. И по каким параметрам этот человек должен решать? Ведь каждый ребёнок - это деньги и личность... Ни с тем ни с другим в российском обществе адекватно обращаться не умеют... Бедные российские дети, попали в лапы идиотов, проходимцев и лоббистов чьих-то корыстных интересов. Похоже, раз заговорили об этом значит ищут способа забирать детей из детдомов по упрощённой схеме, где всё будет зависеть от одного или двух человек, которых проще подкупить. А сколько сейчас донорская почка стоит на рынке?