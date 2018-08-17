Альшанская: Предложение уменьшить количество детей в приемных семьях не решит проблем с семейным устройством

Предложение Минпросвещения ограничить тремя число детей в приемных семьях не является решением существующих в сфере семейного устройства проблем. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

«Проблемы носят системный характер, и они не решаются простыми действиями: запретами или ограничениями. Нужно обсуждение экспертного сообщества и приемной родительской среды, чтобы у нас был подготовлен проект, который бы учитывал потребности», — сказала Е.Альшанская.

Она отметила, что логичным в данной ситуации было бы создать систему подготовки, переподготовки и найма персонала, который бы «в обязательном порядке» сопровождал семью, где много приемных детей. «Вопрос не в количестве, а в качестве. У нас должно быть не формальное ограничение, а фактическое, когда кадры, которые нуждаются в подготовке и понимании этих вопросов, будут оценивать ресурсы семьи, будут понимать, что чем больше детей, тем больше семье необходимо сопровождения и поддержки. Начиная с какого-то количества детей, эта поддержка должна быть обязательной», — объяснила Е.Альшанская.