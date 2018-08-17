Житель Кемеровской области, которого считали погибшим в пожаре, пришел на свои поминки

Это произошло после процедуры опознания и похорон. Своим родственникам мужчина пояснил, что проживал неподалеку, а кто находился в сгоревшем доме, он не знает. Теперь житель Кузбасса собирается восстанавливать документы, из которых сейчас имеет только свидетельство о смерти. Потратившие 30 тысяч рублей на похороны родственники теперь требуют выяснить, кого они похоронили, и перенести могилу этого человека в другое место, — сообщает Сибирское агентство новостей.