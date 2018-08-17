Аэропорт австрийского города Грац усиливает меры безопасности в связи с ожидаемым визитом Путина

С большой долей вероятности президент России прибудет 18-го августа на свадьбу австрийского министра иностранных дел. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя местной полиции.

Накануне австрийские и немецкие СМИ сообщили, что Путин посетит с частным визитом Австрию перед встречей с Ангелой Меркель.