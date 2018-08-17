Аэропорт австрийского города Грац усиливает меры безопасности в связи с ожидаемым визитом Путина
С большой долей вероятности президент России прибудет 18-го августа на свадьбу австрийского министра иностранных дел. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя местной полиции.
Накануне австрийские и немецкие СМИ сообщили, что Путин посетит с частным визитом Австрию перед встречей с Ангелой Меркель.
Комментарии7
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danko1 17 августа 2018 | 16:47
Произведут полную зачистку?
2 дня назад в Пятигорске, когда Путин встречался там с молодежью в лагере, необыкновенно много охранников было, не только из ФСО и ФСБ, но и МВД и армии. Никогда раньше в таком количестве этого труса не охраняли.
А детей допустили к Путину на 15 минутную встречу, не только после многократных репетиций того, что они сказать должны, но и после тщательного мед. осмотра, чтобы и температура была не более 36,6.
Гостей на свадьбе тоже тщательно проверят?
tanber 17 августа 2018 | 16:50
Бедный Путин! Уже приходится выступать в роли свадебного генерала! Делает все лишь бы не забывали! Смех да и только.! Ну вот уже и смешон.
opiatnovyi63 17 августа 2018 | 16:54
Кому он там нужен? Никто и не заметит Бледную Моль!
vilingrad 17 августа 2018 | 16:54
Вовка играет голожопого царя...
prade 17 августа 2018 | 16:54
У Путина много врагов. Естественно, что предпринимают такие меры безопасности.
yakov_mandelshtam 17 августа 2018 | 16:55
Чего-же боиться-(храбрый кэгебешка) ???
sokal123 17 августа 2018 | 17:02
Упырь боится всех.