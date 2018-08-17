Вслед за президентом члены правительства решили максимально дистанцироваться от темы повышения пенсионного возраста
На назначенные на следующей неделе парламентские слушания, как ожидается, придет только министр труда. Премьер и его заместители обсуждение проигнорируют, — со ссылкой на источники сообщает Би-би-си. В основном на слушаниях будут депутаты и общественники. Также планируется участие членов Общественной палаты и нескольких губернаторов.
Комментарии4
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lazich 17 августа 2018 | 16:44
Попрятались, суки?
Боязно?
dorin1987 17 августа 2018 | 16:54
lazich: Да просто клали. Все равно повысят, так тут еще и забили что-то говорить.
dimitri_w 17 августа 2018 | 16:53
Я полагаю давно пора объявить народу, что это опять американцы гадят! Вот что творят наши западные "партнёры"! Креста на них нет, русофобах проклятых.
captaingeorge 17 августа 2018 | 16:56
Оно и верно! Надо всем дистанцироваться от этой скользкой темы, пусть сама по себе развивается. Президент молчит, Премьер уклоняется, а реформа сама пробивает себе путь... А когда прдет время спросить , что за долбо... ее разработали и приняли, им можно будет удивленно вскинув бровями спросить : "А действительно...?" Народ услышит глас "сусаниных" и решит^: " Не иначе бесовская затея!", и пожалеет страстотерпцев, и простит, и смирится с участью предсмертной дани во искупление грехов этих неведомомых долбо...в