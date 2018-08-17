Вслед за президентом члены правительства решили максимально дистанцироваться от темы повышения пенсионного возраста

На назначенные на следующей неделе парламентские слушания, как ожидается, придет только министр труда. Премьер и его заместители обсуждение проигнорируют, — со ссылкой на источники сообщает Би-би-си. В основном на слушаниях будут депутаты и общественники. Также планируется участие членов Общественной палаты и нескольких губернаторов.