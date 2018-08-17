У российской съемочный группы, погибшей в Центральной Африке, возможно, было оружие
Об этом пишет «Новая газета», в распоряжении которой оказались показания предположительно водителя, который возил в республике россиян. Издание ставит под сомнение достоверность данных, однако отмечает, что в целях расследования посчитала нужным это опубликовать.
Комментарии1
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blinorozhiy_chmo 17 августа 2018 | 17:00
Всё, что связано с МБХ - связано с воровством, оружием, спидом и убийствами.
NB: Воровство - дважды доказано в Суде.