Члены Совета по правам человека подготовили предложения по либерализации антиэкстремистского законодательства
Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Всего в списке два десятка предложений. Их авторами стали Павел Чиков и Александр Верховский. Среди предложений – исключить привлечение к ответственности за старые публикации в интернете. После согласования всем составом Совета по правам человека предложения будут направлены в Генпрокуратуру.
Комментарии2
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sergo_25_26 17 августа 2018 | 16:38
Вам же сказали - в интернете должен быть только позитив. Как космические корабли бороздят.......
blinorozhiy_chmo 17 августа 2018 | 16:55
Члены! Не надо либеризации. Окончательно ведь интернет загадят наши доморощенные апазицыанеры.