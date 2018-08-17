Члены Совета по правам человека подготовили предложения по либерализации антиэкстремистского законодательства

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Всего в списке два десятка предложений. Их авторами стали Павел Чиков и Александр Верховский. Среди предложений – исключить привлечение к ответственности за старые публикации в интернете. После согласования всем составом Совета по правам человека предложения будут направлены в Генпрокуратуру.