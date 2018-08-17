Мировой суд в Москве приговорил к исправительным работам человека, напавшего на экс-главу штаба Навального

Мировой суд в Москве приговорил к 11-ти месяцам исправительных работ человека, напавшего на бывшего главу московского штаба Алексея Навального. На процессе обвиняемый Алексей Щербаков говорил, что нападение было инсценировкой, организованной самим пострадавшим, Николаем Ляскиным. Ляскин в интервью «Эху Москвы» сказал, что это необоснованно мягкое решение. Он намерен обжаловать приговор.

Сотрудника Фонда борьбы с коррупции ударили трубой по голове в сентябре прошлого года. Ляскин получил сотрясение мозга. Тогда полиция возбудила дело по статье «хулиганство», а затем переквалифицировала его на статью «побои».