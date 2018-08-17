Мировой суд в Москве приговорил к исправительным работам человека, напавшего на экс-главу штаба Навального
Мировой суд в Москве приговорил к 11-ти месяцам исправительных работ человека, напавшего на бывшего главу московского штаба Алексея Навального. На процессе обвиняемый Алексей Щербаков говорил, что нападение было инсценировкой, организованной самим пострадавшим, Николаем Ляскиным. Ляскин в интервью «Эху Москвы» сказал, что это необоснованно мягкое решение. Он намерен обжаловать приговор.
Сотрудника Фонда борьбы с коррупции ударили трубой по голове в сентябре прошлого года. Ляскин получил сотрясение мозга. Тогда полиция возбудила дело по статье «хулиганство», а затем переквалифицировала его на статью «побои».
Комментарии2
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abuvgrobu 17 августа 2018 | 16:41
Вот так мерзкий никчемный либералишка, не работающий и не желающей этого делать никогда, стал причиной посадки другого человека..
blinorozhiy_chmo 17 августа 2018 | 16:52
А разве Ляхин не сам себя трубой по чердаку огрел, чтобы прославиться среди своей либерально-оппозиционной помойки?
Хорошего человека ни за что наказали, на ложных показаниях.
Ну да по любому - этого хорошего человека мы все поддерживаем!