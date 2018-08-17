Концертную деятельность Лаймы Вайкуле проверят на соответствие российским законам. С соответствующей инициативой выступил общественный совет при столичном управлении МВД, — сообщает агентство РБК. Популярная латвийская певица оказалась в центре внимания после ее слов о нежелании выступать в Крыму. Некоторые российские музыканты и продюсеры тогда выступили против продолжения концертной деятельности Лаймы Вайкуле в нашей стране.