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16:06, 17 августа 2018

Концертную деятельность Лаймы Вайкуле проверят на соответствие российским законам

Концертную деятельность Лаймы Вайкуле проверят на соответствие российским законам. С соответствующей инициативой выступил общественный совет при столичном управлении МВД, — сообщает агентство РБК. Популярная латвийская певица оказалась в центре внимания после ее слов о нежелании выступать в Крыму. Некоторые российские музыканты и продюсеры тогда выступили против продолжения концертной деятельности Лаймы Вайкуле в нашей стране.

Комментарии

36

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tks 17 августа 2018 | 16:15

Мусора и вертушилы спелись с петушильной путобогемой и путочепушилами.

blinorozhiy_chmo 17 августа 2018 | 16:27

Раскормленная и распухшая на российских деньгах бабуля что-то в этой жизни попутала, с катушек съехала.
То ли зажралась, то ли старческий маразм конкретно пристукнул. ;-)

tks 17 августа 2018 | 16:32

blinorozhiy_chmo: Под твою дефиницию целая рота звездунов и звездюлин российской эстрады подходит ;')))

pavelmistery 17 августа 2018 | 16:37

blinorozhiy_chmo: Совсем недавно псевдопатриоты расхваливали её, но как только она сказала про Крым (и ведь всё верно сказала) - сразу стала "раскормленная и распухшая на российских деньгах бабуля".

Наверное и своих продал, да? ))

opiatnovyi63 17 августа 2018 | 16:43

Крым это оккупированная Россией территория Украины..Причём тут российские законы и соответствие им концертной деятельности Вайкуле?

sparky 17 августа 2018 | 17:02

blinorozhiy_chmo: Тебя что, пинками гонят на её концерты? Ах ты бедолажный чмо. Дождись наконец Киркорова, чтобы твой путриотизм не протух.

idruker 17 августа 2018 | 16:16

Гы:) моськи решили гавкнуть еще на одного слона. Дабы их заметили.

sarov 17 августа 2018 | 16:20

Уважаю! Единственная из еще советских звезд, которая никогда не выеживалась, а гордилась тем, что была медсестрой!

eduard53 17 августа 2018 | 16:20

Сталбыть законы в Путистане включаются для попсы, только если она
что-то не так вякнет про Крым и т.п. кремлядские шалости?

forum_participant 17 августа 2018 | 16:22

Укусила руку, которая ее кормит..Вот и Латвия такая же со своими шпротами,,)

idruker 17 августа 2018 | 16:27

forum_participant: Рассуждение в стиле бывшего холопа, вырвавшегося в мелкие надсмоторщики.

Вайкуле никто не кормит, она сама зарабатывает себе своим трудом и талантом, вот только барин возомнил что она его барской милости что то должна

raffal 17 августа 2018 | 16:44

forum_participant: Вот и Латвия такая же со своими шпротами,,)
_________________
Вы сами невольно ответили на вопрос отчего Латвия, как и две другие страны Балтии, сразу же после восстановления независимости, сбежали в НАТО.
А Лайма Вайкуле никого не кусала, ни с чьей руки не кормится, а просто отказалась от гастролей в оккупированной территории Украины. Причём, очень спокойно. А потом...взвыла вся державная псарня: ))

goshan31 17 августа 2018 | 16:23

Уважаю Лайму.

askol2016 17 августа 2018 | 16:23

Правильно. Пусть путинское быдло Зыкину слушает. О-очень патриотичненько...

sergo_25_26 17 августа 2018 | 16:25

Это же сколько надо иметь ментов для того что бы заниматься такой ху.....й. Их еще и накормить и одеть нужно. Пенсам мало продлили срок выхода на пенсию. Надо примерно 81-82 годика. Кто ж эту армию ментов кормить должен.

abuvgrobu 17 августа 2018 | 16:25

В этом выпаде Вайкуле всё -- и комплексы, и ненависть, и затаённая злость. И даже, не побоюсь
такого определения, большая подлость.
То есть, бабки Лайма сшибает в России выступлением на корпоративах и гастрольным чёсом. Кроме
бывших республик СССР, пенсионерка нигде не востребована, а самые жирные барыши приносят концерты в России.
Но чуть выехав за пределы, Лайма тут же вываливает обиду -- а за что обижается-то?
По факту, когда СССР присоединил Эстонию, Латвию и Литву, мы построили в этих республиках промышленность.
Давайте смотреть правде в глаза? Прибалтика была захолустьем и селом, но благодаря вхождению в состав Союза,
там появились промышленные предприятия, которые сегодня позволяют держаться этим странам на плаву.
Но нет, опять Россия виновата -- агрессор. Плохие мы вечно. Мы им -- бабки, а они срут нам на голову.
Как Лайма, зарабатывающая в России, но вопящая против присоединения Крыма.
Хрен бы с ней, но почему она продолжает гастрольный чёс в России?
Ну ненавидишь ты, бабуля, Россию? Так не приезжай, не пой, не зарабатывай тут и даже не говори по-русски!
Никто ж не против твоих комплексов мелкой гражданки, но только почему ты лезешь к нам?!

raffal 17 августа 2018 | 16:37

abuvgrobu:
Ой, как много слов!;)
Только страны Балтии в совок не просились, в НКВД, ГУЛАГЕ, депортациях, колхозах, грабежах и насилиях не нуждались. Ну, зачем туда Сралин припёрся, строить им заводы?
И не "вопит" Вайкуле, а отказалась от гастролей в Крыму. А гастрольный тур у неё обширный без Крыма и, увы, без России тоже. Лайма Вайкуле востребована в странах Балтии, Украине, Закавказье и...многочисленная, платёжеспособная, русскогоязычная публика в дальнем зарубежье. От Лондона до Австралии, от Германии до США, от Израиля до Канады. И будет петь по-русски, по-английски, по-латышски.
Но какая мощная истерия в России, причём на самом высоком уровне!;)

drgonish 17 августа 2018 | 16:57

raffal:
[Только страны Балтии в совок не просилис]

Вообще-то просились.

raffal 17 августа 2018 | 17:02

drgonish: Вообще-то просились.
_____________
Сталинские версии не рассматриваю. Оккупация и аннексия стран Балтии, которая окончилась пол-века спустя, никогда не признанная мировым сообществом, как сейчас аннексия Крыма. Скажите, что Финляндия и Польша мечтали стать советскими. В совок никто не просился и не просится.

raffal 17 августа 2018 | 16:39

abuvgrobu: И даже, не побоюсь такого определения, большая подлость.
_________________
Нет, Вы всё же лучше бойтесь. Потому, что подлость "крымнашизма" вообще запредельная и это причинило огромный вред России.

koshkairina 17 августа 2018 | 16:51

abuvgrobu: ну ненавидишь ты, портянка Россию, ну радуешься ты тому, что она со всем миром разосралась и её границы признают только такие авторитетные державы, как Никарагуа с Северной Кореей; ну счастлив ты, что россияне нищают год от года после каждой очередной кремлевской бомбежки Воронежа; ну завидуешь ты Лайме, потому в миллионы раз больше народу любит и знает её, чем тебя; так не пользуйся "Аэрофлотом", Сбербанком и "МегаФоном", не желающими работать в Крыму...

(комментарий скрыт)

sergei_tn 17 августа 2018 | 16:28

Ну и законы же у вас, что по ним концерты проверять можно. Может делом займетесь наконец.

Психология уличной шпаны у вас - не то сказал, не так смотрел ....

trans 17 августа 2018 | 16:30

Некоторые российские музыканты и продюсеры тогда выступили против продолжения концертной деятельности Лаймы Вайкуле в нашей стране.
__________________________
А у самих на Запада недвижимость, бабло, у многих семьи, да и сами в основном там проживают, в Россию ездят только за баблом. Типичные путинские патриоты.

pantera_1 17 августа 2018 | 16:32

Такого конкурента попытаться убрать - раньше газмановым и не снилось.

valia47 17 августа 2018 | 16:32

Подлость- основа системы

dilevski1973 17 августа 2018 | 16:32

Поёт по русофобским нотам? Уважаю умную женщину.

glock09 17 августа 2018 | 16:32

Сейчас обнаружится, что Вайкуле 10 лет назад изнасиловала Пригожина и Газманова в особо извращённой форме.

zolingen 17 августа 2018 | 17:02

glock09: пще кобзона

maripouss 17 августа 2018 | 16:36

Правильно. Только проверять надо было ещё вчера, а сегодня надо уже запретить ей концертную деятельность на территории России. А то, совсем уже берега попутала, сучка прибалтийская. После развала Союза только и кормилась за счёт России. Да и выезжала только за счёт модного тогда прибалтийского акцента, голоса никогда не было. У себя в Прибалтике никому не нужна была. А сейчас тявкать начала на руку, которая её , тварь безголосую, кормила все эти годы.

raffal 17 августа 2018 | 16:55

maripouss: А то, совсем уже берега попутала, сучка прибалтийская
______________
Тут сразу две темы сразу. Отчего Латвия в НАТО ещё вопросы есть? И что касается "берега попутала". А, быть может верно определила?
______________
maripouss: После развала Союза только и кормилась за счёт России. Да и выезжала только...
______________
А ещё, переполненные залы куда как более платёжеспособной, чем в самой России, русскоязычной (!) публикой в дальнем зарубежье. Гастрольные туры от Лондона до многочисленных городов США и Германии, в Израиле, Австралии, Канаде. Не говоря уже про страны Балтии и т.н. "ближнее зарубежье"
А то, что выступать в Крыму ей не позволяет гражданская совесть, Вам явно невдомёк.
И не "тявкала" Лайма Вайкуле, а тявкаете сейчас Вы, причём, в унисон с державной псарней.

agamasat 17 августа 2018 | 16:39

мракобесы и маразматики.

drgonish 17 августа 2018 | 16:39

Все бы ничего, но зачем было говорить, что закон в ЕС запрещает деятелем культуры выступать в Крыму? Ей просто не хочется терять ни российского ни украинского рынка. Ну, и сказала бы, что посещения Крыма может повредить ее коммерческим интересам. Все бы поняли.

severnaj 17 августа 2018 | 16:40

Оооо, вцепились! Дайте собакам мяса!! А когда Собчак заявила что Крым это Украина, что ж вы ее не разорвали на куски, даже допустили к выборам. Ей можно "...это нога чья надо нога", так? А если это говорит Макаревич, Ахеджакова, Вайкуле их давай топтать. Подонки и трусы.

koshkairina 17 августа 2018 | 16:40

А почему Лайма, собственно, должна хотеть выступать в Крыму? У нас и российские артисты не всюду хотят выступать и места для гастролей выбирают по собственному усмотрению: куда-то едут, куда-то - нет. Это ее личное дело: кажется, обязательств выступать там или сям нет ни у кого, кроме военных коллективов, мнения которых не спрашивают.
Может, уж лучше общественный совет при столичном управлении МВД проверит на соответствие российским законам "Аэрофлот", Сбербанк и "МегаФон"? Не хотят, поди ж ты, выступать в Крыму...

raffal 17 августа 2018 | 16:58

Из Крыма ушли, или вообще не приходили, ВСЕ ведущие российские компании. После марта 2014 года из Крыма ушёл, например, серьёзный Сбербанк. И что? Стройтесь "патриотические" болваны в хор осуждения Сбербанка; )
А всего-то, популярная певица Лайма Вайкуле отказала от гастролей в Крыму. Но сколько вонючего ору!; ))

zolingen 17 августа 2018 | 16:58

Дебилы , бл

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