Концертную деятельность Лаймы Вайкуле проверят на соответствие российским законам
Концертную деятельность Лаймы Вайкуле проверят на соответствие российским законам. С соответствующей инициативой выступил общественный совет при столичном управлении МВД, — сообщает агентство РБК. Популярная латвийская певица оказалась в центре внимания после ее слов о нежелании выступать в Крыму. Некоторые российские музыканты и продюсеры тогда выступили против продолжения концертной деятельности Лаймы Вайкуле в нашей стране.
Комментарии36
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tks 17 августа 2018 | 16:15
Мусора и вертушилы спелись с петушильной путобогемой и путочепушилами.
blinorozhiy_chmo 17 августа 2018 | 16:27
Раскормленная и распухшая на российских деньгах бабуля что-то в этой жизни попутала, с катушек съехала.
То ли зажралась, то ли старческий маразм конкретно пристукнул. ;-)
tks 17 августа 2018 | 16:32
blinorozhiy_chmo: Под твою дефиницию целая рота звездунов и звездюлин российской эстрады подходит ;')))
pavelmistery 17 августа 2018 | 16:37
blinorozhiy_chmo: Совсем недавно псевдопатриоты расхваливали её, но как только она сказала про Крым (и ведь всё верно сказала) - сразу стала "раскормленная и распухшая на российских деньгах бабуля".
Наверное и своих продал, да? ))
opiatnovyi63 17 августа 2018 | 16:43
Крым это оккупированная Россией территория Украины..Причём тут российские законы и соответствие им концертной деятельности Вайкуле?
sparky 17 августа 2018 | 17:02
blinorozhiy_chmo: Тебя что, пинками гонят на её концерты? Ах ты бедолажный чмо. Дождись наконец Киркорова, чтобы твой путриотизм не протух.
idruker 17 августа 2018 | 16:16
Гы:) моськи решили гавкнуть еще на одного слона. Дабы их заметили.
sarov 17 августа 2018 | 16:20
Уважаю! Единственная из еще советских звезд, которая никогда не выеживалась, а гордилась тем, что была медсестрой!
eduard53 17 августа 2018 | 16:20
Сталбыть законы в Путистане включаются для попсы, только если она
что-то не так вякнет про Крым и т.п. кремлядские шалости?
forum_participant 17 августа 2018 | 16:22
Укусила руку, которая ее кормит..Вот и Латвия такая же со своими шпротами,,)
idruker 17 августа 2018 | 16:27
forum_participant: Рассуждение в стиле бывшего холопа, вырвавшегося в мелкие надсмоторщики.
Вайкуле никто не кормит, она сама зарабатывает себе своим трудом и талантом, вот только барин возомнил что она его барской милости что то должна
raffal 17 августа 2018 | 16:44
forum_participant: Вот и Латвия такая же со своими шпротами,,)
_________________
Вы сами невольно ответили на вопрос отчего Латвия, как и две другие страны Балтии, сразу же после восстановления независимости, сбежали в НАТО.
А Лайма Вайкуле никого не кусала, ни с чьей руки не кормится, а просто отказалась от гастролей в оккупированной территории Украины. Причём, очень спокойно. А потом...взвыла вся державная псарня: ))
goshan31 17 августа 2018 | 16:23
Уважаю Лайму.
askol2016 17 августа 2018 | 16:23
Правильно. Пусть путинское быдло Зыкину слушает. О-очень патриотичненько...
sergo_25_26 17 августа 2018 | 16:25
Это же сколько надо иметь ментов для того что бы заниматься такой ху.....й. Их еще и накормить и одеть нужно. Пенсам мало продлили срок выхода на пенсию. Надо примерно 81-82 годика. Кто ж эту армию ментов кормить должен.
abuvgrobu 17 августа 2018 | 16:25
В этом выпаде Вайкуле всё -- и комплексы, и ненависть, и затаённая злость. И даже, не побоюсь
такого определения, большая подлость.
То есть, бабки Лайма сшибает в России выступлением на корпоративах и гастрольным чёсом. Кроме
бывших республик СССР, пенсионерка нигде не востребована, а самые жирные барыши приносят концерты в России.
Но чуть выехав за пределы, Лайма тут же вываливает обиду -- а за что обижается-то?
По факту, когда СССР присоединил Эстонию, Латвию и Литву, мы построили в этих республиках промышленность.
Давайте смотреть правде в глаза? Прибалтика была захолустьем и селом, но благодаря вхождению в состав Союза,
там появились промышленные предприятия, которые сегодня позволяют держаться этим странам на плаву.
Но нет, опять Россия виновата -- агрессор. Плохие мы вечно. Мы им -- бабки, а они срут нам на голову.
Как Лайма, зарабатывающая в России, но вопящая против присоединения Крыма.
Хрен бы с ней, но почему она продолжает гастрольный чёс в России?
Ну ненавидишь ты, бабуля, Россию? Так не приезжай, не пой, не зарабатывай тут и даже не говори по-русски!
Никто ж не против твоих комплексов мелкой гражданки, но только почему ты лезешь к нам?!
raffal 17 августа 2018 | 16:37
abuvgrobu:
Ой, как много слов!;)
Только страны Балтии в совок не просились, в НКВД, ГУЛАГЕ, депортациях, колхозах, грабежах и насилиях не нуждались. Ну, зачем туда Сралин припёрся, строить им заводы?
И не "вопит" Вайкуле, а отказалась от гастролей в Крыму. А гастрольный тур у неё обширный без Крыма и, увы, без России тоже. Лайма Вайкуле востребована в странах Балтии, Украине, Закавказье и...многочисленная, платёжеспособная, русскогоязычная публика в дальнем зарубежье. От Лондона до Австралии, от Германии до США, от Израиля до Канады. И будет петь по-русски, по-английски, по-латышски.
Но какая мощная истерия в России, причём на самом высоком уровне!;)
drgonish 17 августа 2018 | 16:57
raffal:
[Только страны Балтии в совок не просилис]
Вообще-то просились.
raffal 17 августа 2018 | 17:02
drgonish: Вообще-то просились.
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Сталинские версии не рассматриваю. Оккупация и аннексия стран Балтии, которая окончилась пол-века спустя, никогда не признанная мировым сообществом, как сейчас аннексия Крыма. Скажите, что Финляндия и Польша мечтали стать советскими. В совок никто не просился и не просится.
raffal 17 августа 2018 | 16:39
abuvgrobu: И даже, не побоюсь такого определения, большая подлость.
_________________
Нет, Вы всё же лучше бойтесь. Потому, что подлость "крымнашизма" вообще запредельная и это причинило огромный вред России.
koshkairina 17 августа 2018 | 16:51
abuvgrobu: ну ненавидишь ты, портянка Россию, ну радуешься ты тому, что она со всем миром разосралась и её границы признают только такие авторитетные державы, как Никарагуа с Северной Кореей; ну счастлив ты, что россияне нищают год от года после каждой очередной кремлевской бомбежки Воронежа; ну завидуешь ты Лайме, потому в миллионы раз больше народу любит и знает её, чем тебя; так не пользуйся "Аэрофлотом", Сбербанком и "МегаФоном", не желающими работать в Крыму...
sergei_tn 17 августа 2018 | 16:28
Ну и законы же у вас, что по ним концерты проверять можно. Может делом займетесь наконец.
Психология уличной шпаны у вас - не то сказал, не так смотрел ....
trans 17 августа 2018 | 16:30
Некоторые российские музыканты и продюсеры тогда выступили против продолжения концертной деятельности Лаймы Вайкуле в нашей стране.
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А у самих на Запада недвижимость, бабло, у многих семьи, да и сами в основном там проживают, в Россию ездят только за баблом. Типичные путинские патриоты.
pantera_1 17 августа 2018 | 16:32
Такого конкурента попытаться убрать - раньше газмановым и не снилось.
valia47 17 августа 2018 | 16:32
Подлость- основа системы
dilevski1973 17 августа 2018 | 16:32
Поёт по русофобским нотам? Уважаю умную женщину.
glock09 17 августа 2018 | 16:32
Сейчас обнаружится, что Вайкуле 10 лет назад изнасиловала Пригожина и Газманова в особо извращённой форме.
zolingen 17 августа 2018 | 17:02
glock09: пще кобзона
maripouss 17 августа 2018 | 16:36
Правильно. Только проверять надо было ещё вчера, а сегодня надо уже запретить ей концертную деятельность на территории России. А то, совсем уже берега попутала, сучка прибалтийская. После развала Союза только и кормилась за счёт России. Да и выезжала только за счёт модного тогда прибалтийского акцента, голоса никогда не было. У себя в Прибалтике никому не нужна была. А сейчас тявкать начала на руку, которая её , тварь безголосую, кормила все эти годы.
raffal 17 августа 2018 | 16:55
maripouss: А то, совсем уже берега попутала, сучка прибалтийская
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Тут сразу две темы сразу. Отчего Латвия в НАТО ещё вопросы есть? И что касается "берега попутала". А, быть может верно определила?
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maripouss: После развала Союза только и кормилась за счёт России. Да и выезжала только...
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А ещё, переполненные залы куда как более платёжеспособной, чем в самой России, русскоязычной (!) публикой в дальнем зарубежье. Гастрольные туры от Лондона до многочисленных городов США и Германии, в Израиле, Австралии, Канаде. Не говоря уже про страны Балтии и т.н. "ближнее зарубежье"
А то, что выступать в Крыму ей не позволяет гражданская совесть, Вам явно невдомёк.
И не "тявкала" Лайма Вайкуле, а тявкаете сейчас Вы, причём, в унисон с державной псарней.
agamasat 17 августа 2018 | 16:39
мракобесы и маразматики.
drgonish 17 августа 2018 | 16:39
Все бы ничего, но зачем было говорить, что закон в ЕС запрещает деятелем культуры выступать в Крыму? Ей просто не хочется терять ни российского ни украинского рынка. Ну, и сказала бы, что посещения Крыма может повредить ее коммерческим интересам. Все бы поняли.
severnaj 17 августа 2018 | 16:40
Оооо, вцепились! Дайте собакам мяса!! А когда Собчак заявила что Крым это Украина, что ж вы ее не разорвали на куски, даже допустили к выборам. Ей можно "...это нога чья надо нога", так? А если это говорит Макаревич, Ахеджакова, Вайкуле их давай топтать. Подонки и трусы.
koshkairina 17 августа 2018 | 16:40
А почему Лайма, собственно, должна хотеть выступать в Крыму? У нас и российские артисты не всюду хотят выступать и места для гастролей выбирают по собственному усмотрению: куда-то едут, куда-то - нет. Это ее личное дело: кажется, обязательств выступать там или сям нет ни у кого, кроме военных коллективов, мнения которых не спрашивают.
Может, уж лучше общественный совет при столичном управлении МВД проверит на соответствие российским законам "Аэрофлот", Сбербанк и "МегаФон"? Не хотят, поди ж ты, выступать в Крыму...
raffal 17 августа 2018 | 16:58
Из Крыма ушли, или вообще не приходили, ВСЕ ведущие российские компании. После марта 2014 года из Крыма ушёл, например, серьёзный Сбербанк. И что? Стройтесь "патриотические" болваны в хор осуждения Сбербанка; )
А всего-то, популярная певица Лайма Вайкуле отказала от гастролей в Крыму. Но сколько вонючего ору!; ))
zolingen 17 августа 2018 | 16:58
Дебилы , бл