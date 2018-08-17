Силовики предположительно сорвали музыкальный панк-фестиваль в Подмосковье
Его участники и гости собрались в лесу в Раменском районе. Сайт ОВД-Инфо сообщает, что на место событий прибыли люди в штатском, они представились сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом и задержали двух человек. При этом было заявлено, что они под любым предлогом не дадут провести панк-фестиваль. Комментариев силовых структур по этому поводу пока не было.
Комментарии1
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sparky 17 августа 2018 | 17:00
В следующий раз такие фестивали нужно проводить в глухой тайге и тайно, чтобы радетели за культуру из силовых органов не смогли добраться.
В качестве наставления прочитайте материалы о маевках в начале 20 века :))