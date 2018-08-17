Омбудсмен Татьяна Москалькова поддержала предложение не возбуждать уголовные дела за лайки и репосты в соцсетях

На том же настаивает и глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов.

«Важно не расширять искусственно количество людей с судимостью, потому что это в корне меняет их жизнь». Так ответила уполномоченный по правам человека в России на вопрос о наказании за репосты в соцсетях. Москалькова сказала, что выступает за либерализацию наказания статьи о возбуждении ненависти и вражды. По её мнению, вопрос надо решать не в судах, а с помощью законодательных органов, сообщает ТАСС. Нужно скорректировать закон об экстремизме так, чтобы он был связан только с реальной угрозой насилия, а не шутками в интернете. Над этим работает Совет по правам человека при президенте, рассказал его глава Михаил Федотов. Он подчеркнул: осуждённых за экстремизм в соцсетях при изменении закона ждёт амнистия. В последние недели стало известно об уголовных делах и приговорах за репосты и комментарии в соцсети В контакте в Барнауле, Курске, Новосибирске, Твери. Mail.ru Group, она владеет соцсетью, призвала Госдуму амнистировать осуждённых за действия в интернете.

Правительство может осенью внести в Госдуму проект закона, который запрещает признавать экстремизмом цитирование фрагментов исторических и художественных материалов. Об этом сообщил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.