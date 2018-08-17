Адвокатам политика Сергея Удальцова не удалось оспорить его арест
Мосгорсуд сегодня признал законным решение о 30 сутках содержания под стражей. Удальцова признали виновным в нарушении правил проведения массовой акции. Во время одного из митингов против пенсионной реформы в июле политик сжигал портреты Матвиенко, Володина и Кудрина. В решении суда они были названы «лицами, похожими на руководителей государства». Сергей Удальцов ведет в изоляторе сухую голодовку в знак протеста.
Комментарии3
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aallttoo 17 августа 2018 | 16:11
Мосгорсудно.
Так будет точнее
motooppic 17 августа 2018 | 16:14
эту продажную сволоту Удальцова не надо было вообще из тюрьмы выпускать!
abuvgrobu 17 августа 2018 | 16:30
Тютюкин вновь за прежнее принялся, а то его реноме за время отсидки подсдулось сильно. Не работать же идти, в самом деле.. А тут всё на месте, как бэ, политик, мол, я...