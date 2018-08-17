Меркель: Встреча с Путиным будет носить рабочий характер, не  надо ждать особых результатов

Встреча с президентом России Владимиром Путиным будет носить рабочий характер, не надо ждать от нее особых результатов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в германской столице.



«Эта рабочая встреча, от нее не надо ждать особых результатов», — сказала Меркель.