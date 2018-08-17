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16:07, 17 августа 2018

Меркель: Встреча с Путиным будет носить рабочий характер, не  надо ждать особых результатов

Встреча с президентом России Владимиром Путиным будет носить рабочий характер, не надо ждать от нее особых результатов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в германской столице.

«Эта рабочая встреча, от нее не надо ждать особых результатов», — сказала Меркель.

Комментарии

24

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olegleon 17 августа 2018 | 16:07

а кто-то ждёт?

tks 17 августа 2018 | 16:09

olegleon: Пропагандонов с Центральных Труб Российской ТелеКанализации ждут, кто же ещё?

jjuddgge_ddrredd 17 августа 2018 | 16:25

tks: Я с утра до вечера критикую здесь Путю, нехорошие слова о нём пишу. Ибо он их заслужил.
Но вы, майданутые бандерлоги, тоже критикуете только...Путю. Ни разу о вашем Порошенко плохого слова не прочитал ни от одного бандеротролля.
Да, Путя - лжец и коррумпирован. Я, гражданин РФ, об этом пишу.
Но ваш Порошенко лжец и коррупционер в квадрате по отн. к Путе. И ни слова критики в адрес Порошенко от бандерлогов, молчат в тряпочку. Лицемерные ничтожества)))

danko1 17 августа 2018 | 16:28

Результатов от встречи никаких не будет и не может быть, но Песков и ЦТ раструбят об очередной "победе" Путина.

tks 17 августа 2018 | 16:30

jjuddgge_ddrredd: Много букoff. Просмотрено, но не прочитано. Ваш текстуальный высер -типичный пример "обвинения в зеркале заднего вида".

jjuddgge_ddrredd 17 августа 2018 | 16:35

tks: Врёшь, троллоло бандеровское)))
Внимательно ВСЁ тобой прочитано, как всегда. Неделю назад ты это доказало.
Зато сейчас имбецциллы наставят как всегда тебе плюсиков. Любимое занятие имбецциллофф - ставить плюсики бандерлогам-олигофренам...хе-хе.

tks 17 августа 2018 | 16:40

jjuddgge_ddrredd: Путорасы - очень завистливые существа, из-за хронической фрустрации, видимо ;')))

ukov 17 августа 2018 | 16:35

jjuddgge_ddrredd:
И ни слова критики в адрес Порошенко от бандерлогов
_________________________________________
Они (бандерлоги) труссят, сунут в мусорное ведро.
Никакая "западная демократия" не поможет.

tks 17 августа 2018 | 16:43

ukov: Только тупая быдлоалканавтная русня, вроде тебя может свои обыкновения, страхи и фобии приписывать тем, кому завидуете ;'))) да, зависть раба - жуткая штука!

jjuddgge_ddrredd 17 августа 2018 | 16:10

Из-за санкций Трампа, как ни пыжилось рук-во EC и Германии, ВСЕ немецкие компании и банки прекращают бизнес в Иране. Даже АДИДАС, не говоря уж о Бош или VW...хе-хе
Также поступили все прочие европейские компании - Эйрбас, Сименс и т.д.


Насчёт новости о отменённом военном параде в США. Кто пишет новости об Америке на "Эхо"? Невменяемый хейтер Трампа К. Орлова? )))
Её задача - подкармливать местную ботву. Эховской ботве, этим пустоголовым лузерам, приятно же "думать", что миллиардер и самый могущественный чел на Планете (президент США) - якобы дурак.

Трамп же написал, почему Он отменил парад в Вашингтоне. Потому что пустоголовые анти-Трамповские демократы в руководстве D.C. запросили слишком много зелени за парад. Трамп написал, что лучше он за эти деньги купит несколько новых истребителей для ВВС.
А парад таки будет проведён, на базе Эндрюс, и деньги от посетителей и туристов рекой потекут Местным Властям, а не в городскую казну D.C. Жители D.C. крайне недовольны отменой Парада, демократы оказались в жопе.
Трамп, как всегда, поступил ГЕ-НИ-АЛЬ-НО.

tks 17 августа 2018 | 16:11

Надеюсь, Меркель полечит Ботокс!

jjuddgge_ddrredd 17 августа 2018 | 16:16

tks: Опять вы, бандеровская глиста, вылезшая из трупа Стэпана Бандэры, ползаете с утра до вечера по домену RU))
Вы лучше о твоей несчастной и нищей стране беспокойтесь...хе-хе.
Порошенко (Вальцман он, почему его все назыывают Порошенко?) - точно не дебил. Миллиардер. А Миллиардер не может быть дебилом по определению. Если уж кто дебил - так это Янукович. Которого мастерски убрал Порошенко и САМ начал доить Украину. Скоро уедет на ПМЖ в Израиль, заберёт свои миллиарды и вложит в Израильскую экономику. Будет жить по-соседству с Коломойским, который достаточно надоил на Украине))
Вопрос ботве. Почему Украинцы всегда выбирают или дебилов или мошенников? Порошенко, Ющенко, Кучма, Янукович. Судя по всему, сейчас выберут воровку Тимошенко, на которой клейма уже негде ставить. Может быть, потому что украинцы - это эволюция бандерлогов? Бандера, бандерлоги - это не случайое созвучие...хе-хе.
Украинцы смешно заявляют, что у них НАСТОЯЩИЕ выборы
Сократ: "Самый лучший раб тот, который считает себя свободным" (с)
Поэтому каждый новый правительУкраины имеет украинцев всеми способами, в том числе и извращёнными)))..

tks 17 августа 2018 | 16:28

jjuddgge_ddrredd: Много букoff. Просмотрено, но не прочитано.

jjuddgge_ddrredd 17 августа 2018 | 16:31

tks:Врёшь, троллоло бандеровское)))
Внимательно ВСЁ тобой прочитано, как всегда. Неделю назад ты это доказало.
Зато сейчас имбецциллы наставят как всегда тебе плюсиков. Любимое занятие имбецциллофф - ставить плюсики бандерлогам-олигофренам...хе-хе.

tks 17 августа 2018 | 16:36

jjuddgge_ddrredd: Поскольку ты - существо диагональное, соответственно твоей сути и тексты твои просматриваются. Наглядная клиническая картина полного упоротого путораса. ПУПа, если сокращенно ;')))

Смотри, ПУП, береги табло ;')))

jjuddgge_ddrredd 17 августа 2018 | 16:46

tks: Много какелов-наци сварено в Котлах на Донбассе. Так что гадить можешь ты только на доменах RU, бандеровский нацист. Это единственная "радость" в жизни осталась у фашистов бандеровских. Продолжай обтекать и делать высеры, организм))
Всех благ тебе, фашист, главное - помни о котлах...хе-хе.

tks 17 августа 2018 | 17:02

jjuddgge_ddrredd: И что, много ты котлов воровпнных оставил? Наверное, в бобике трясся от страха, вот и скинул? Нехорошо часики то воровать ;)))

parasuk_ 17 августа 2018 | 16:13

В рабочем порядке обсудят подготовку к укладке сп-2 и посмеются над очередной безграмотной цидулей от порошенко

askol2016 17 августа 2018 | 16:27

Вопрос один: как нам совместно нагадить Трампу?

monik_7 17 августа 2018 | 16:28

Дожили. Мировые лидеры почти извиняются за встречу в Путиным

vilingrad 17 августа 2018 | 16:35

monik_7: Токсичен. Западло рядом сидеть...

ilyache 17 августа 2018 | 17:01

monik_7:
1. Многие из них не мировые лидеры
2. Кто только с ним не встречался
3. Только в сумасшедшем насчет России США надо извиняться

ss2020 17 августа 2018 | 16:57

на деньги налогоплатильщиков встречаются...цветочки...потанцуем... и нет результатов!))) куда мир катится!???)

trender 17 августа 2018 | 17:00

Проверка заначки перед БП.

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