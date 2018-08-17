В МВД и СК начата проверка после обнаружения личных документов в заброшенном здании на юго-западе Москвы

В МВД и Следственном комитете начата проверка после обнаружения личных документов в заброшенном здании на юго-западе Москвы. Паспорта и ряд других официальных бланков были найдены в бывшем отделе миграционной службы.

В Следственном комитете называют халатность основной версией того, как личные документы могли храниться в заброшенном здании на Большой Черемушкинской улице без какой-либо охраны. Именно по этой статье, как сообщили в ведомстве, будет дана правовая оценка инциденту. Кроме того, официальный представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что речь идет о российских и заграничных паспортах, а также документах, связанных с выдачей разрешений на временное проживание. В столичной полиции, между тем, какой-либо версии хранения личных документов в заброшенном отделе ФМС пока не озвучивают. В МВД лишь сказали, что материалы направлены в следственные органы, а само ведомство проводит проверку. Возле самого бывшего отдела миграционной службы днем дежурила машина с двумя сотрудниками полиции. Здание опечатано. Местные жители говорят, что в здании также находился отдел полиции, но уже 5 лет оно стоит заброшенным. И действительно, на территории бывшего госучреждения находится несколько заброшенных легковых машин, а также грузовиков коммунальных служб. В некоторых местах раскидан мусор. Красное кирпичное здание выглядит обшарпанным, а несколько деревянных окон разбито.

Все личные документы, хранившиеся в бывшем отделе миграционной службы, были вывезены из него накануне.