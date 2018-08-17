Зампред ОНК Москвы обеспокоена состоянием здоровья главы Серпуховского района Шестуна, объявившего голодовку в СИЗО

Зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист «МК» Ева Меркачева обеспокоена состоянием здоровья главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, объявившего голодовку в СИЗО «Лефортово». Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В «Лефортово» голодают несколько заключенных, которые не принимают вообще ничего, кроме воды, даже питательные смеси. Среди них – глава Серпуховского района Александр Шестун. Он голодает 19 дней. За это время у него произошли серьезные нарушения, пострадала даже речь. Он плохо говорит и не может сконцентрироваться», — рассказала Е.Меркачева.

По словам правозащитницы, сейчас родственники Шестуна заявили о намерении начать голодовку, чтобы его поддержать. «Они говорят, что сами начнут голодать, чтобы попытаться его спасти. В том числе голодовку хочет объявить больная мать Шестуна, которой больше 80 лет», — отметила Е.Меркачева Как сообщалось, руководство изолятора «Лефортово» заявило, что в понедельник главу Серпуховского района Александра Шестуна, который держит голодовку почти три недели, направят на медицинское освидетельствование в Городскую клиническую больницу N20.

Три недели назад уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, а также адвокаты Шестуна обращались во ФСИН с ходатайством о такой процедуре, но начальство СИЗО не обращало внимания на эти просьбы. Теперь же, когда состояние Александр Шестуна значительно ухудшилось, решение о медосвидетельствовании было принято.

Шестун обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». По версии следствия, он передал четыре земельных участка компании ООО «Центр» и причинил тем самым Серпуховскому муниципальному району ущерб в 62 миллиона рублей.

Его задержали 13 июня. В доме чиновника и в администрации Серпуховского района были проведены обыски.