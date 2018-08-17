Народный артист России Евгений Леонов-Гладышев находится в реанимации
Об этом сегодня сообщили петербургские врачи, не уточняя причин госпитализации, — отмечает агентство ТАСС.
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Об этом сегодня сообщили петербургские врачи, не уточняя причин госпитализации, — отмечает агентство ТАСС.
Комментарии2
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patrikk_1 17 августа 2018 | 15:41
Народный артист России Евгений Леонов-Гладышев находится в реанимации...
Вроде у него кровоизлияние. Здоровья ему.
cobakevich 17 августа 2018 | 15:49
Пить надо меньше ...