Министр Павел Колобков сегодня вступился за радиостанцию «Спорт FM»
Он считает, что она должна быть сохранена именно как спортивная радиостанция. На днях владельцы изменили формат вещания, серьезно разбавив эфир музыкой. По словам министра спорта, эта станция всегда ассоциировалась с высоким уровнем освещения спортивных мероприятий и их профессиональным комментированием. Ранее по поводу судьбы «Спорт FM» одним из депутатов Госдумы был направлен запрос вице-премьеру Ольге Голодец.
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