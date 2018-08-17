Премьер-министр Израиля сегодня вновь был допрошен следователями

Биньямин Нетаньяху 4 часа давал показания по делу о коррупции. Главу правительства подозревают в том, что он предоставлял преференции одному крупному холдингу в обмен на позитивное освещение деятельности его кабинета. Это уже четвертый допрос Нетаньяху с начала года. Ранее все обвинения в свой адрес он решительно отвергал.