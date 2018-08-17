Премьер-министр Израиля сегодня вновь был допрошен следователями
Биньямин Нетаньяху 4 часа давал показания по делу о коррупции. Главу правительства подозревают в том, что он предоставлял преференции одному крупному холдингу в обмен на позитивное освещение деятельности его кабинета. Это уже четвертый допрос Нетаньяху с начала года. Ранее все обвинения в свой адрес он решительно отвергал.
Комментарии18
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patrikk_1 17 августа 2018 | 15:43
Премьер-министр Израиля сегодня вновь был допрошен следователями, он предоставлял преференции одному крупному холдингу в обмен на позитивное освещение деятельности его кабинета...
Гнойник.
fig_vvam 17 августа 2018 | 15:55
patrikk_1: предоставлял преференции одному крупному холдингу в обмен на позитивное освещение деятельности его кабинета...
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Как подумаешь, чсто в Израиле считатся коррупцией....
Преференцией посчитали, что он чаще давал интервью журналистам этого холдинга.
Ничего другого найти не могут. Расследуют уже 4 года.
так что ты прав.По сравнению с Израилем в России ужасный гнойник, даже и выгребная яма.
arye_11 17 августа 2018 | 15:56
patrikk_1:
Патря.
Если то, за что сегодня допрашивали ПМ Израиля "гнойник", то то, что у вас происходит - раковая опухоль.
Тебе даже в страшном сне не может приснится, что российская полиция или СК полдня допрашивают Путина за "виолончель Ролдугина" или любое подобное дело, коих тысячи
ukov 17 августа 2018 | 16:46
arye_11:
то, что у вас происходит - раковая опухоль.
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коррупционеры, педофилы у власти в Израиле.
Ужас! у вас других что ли нет?
Мы же вам из СССР "лучших" присылали.
Вы всех испортили талМудами.
arye_11 17 августа 2018 | 16:58
ukov:
Товарищ Суков.
Коррупционеры в правительстве Израиля есть, про педофилов не слыхал. Найдете инфу - поделитесь.
Как говорит пословица - На то и щука, чтобы карась не дремал.
Израильская полиция, это так проворная щука, которая не дает зажиреть карасям в высоких кабинетах.
Потому и вода в израильском пруду чистая и прозрачная.
Но вам из вашего смрадного, застойного болота это кажется странным. Не привыкли вы к чистой воде, притерпелись к вонючей тине и даже полюбили её.
tks 17 августа 2018 | 16:02
patrikk_1:
"Смотрите, какую хитрую штуку придумали:
«Народ и партия – едины!»
Ну, в общем, так и есть, практически во всем едины,
Но только разное едим мы.
Так думал он в кремлевском кабинете,
Так думал он, всходя на мавзолей,
И с мавзолея призывал к победе
Толпу вконец затюканных людей..."
© Игорь Тальков "Враг Народа"
onvagsmith 17 августа 2018 | 16:28
patrikk_1:Ты
tks 17 августа 2018 | 15:46
Мыслимо ли подобное с ПутоРоссии??!
vezdehod 17 августа 2018 | 15:49
Кто бы нашего Дмитрия Анатольевича в Суд вызвал - ведь его "Уточки" этого стоят.
olegleon 17 августа 2018 | 15:49
tks: нет. у нас премьер не предоставляет преференции за позитивное освещение своей деятельности ))))
tks 17 августа 2018 | 15:51
olegleon: Конечно же, нет! Он круче, что он, дурак что ли такой фурнитурой заниматься!
olegleon 17 августа 2018 | 15:58
tks: и как предлагаете ответить на вопрос "он дурак?". ответить честно и ждать "двушечки"? соврать тоже не могу. поэтому, да, Вы правы, он круче ))
fig_vvam 17 августа 2018 | 16:09
olegleon: под преференциями понимается:
Есть основания полагать, что в обмен на продвижение экономических интересов этих компаний, Нетаниягу и члены его семьи получали позитивное освещение своих персон в средства массовой информации.
Можно с ума сойти от такой злостной коррупции.
представь, что Путин просит НТВ не особо ругать его и не втаптывать в грязь.
А за это он закроет первый канал.
cobakevich 17 августа 2018 | 15:54
Коррупцию придумали жиды ?
И привили ее простому русскому народу...
gostrax 17 августа 2018 | 16:05
cobakevich: И как же прививка удалась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
alger 17 августа 2018 | 16:25
gostrax: пока не удалась, но хромосомы уже размножаться начали, а спермотозоиды так просто в полной жопе
onvagsmith 17 августа 2018 | 16:30
cobakevich:Юдофобской пидарасне через какое место ввели?
velbkeirf1 17 августа 2018 | 16:01
в обмен на позитивное освещение деятельности его кабинета\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Изя, как вы думаете, объявления в газетах дают результаты? — Конечно! В понедельник вышло объявление, что мы ищем сторожа, а уже во вторник нас ограбили!