Турецкий суд сегодня вновь отказался освободить американского пастора Эндрю Брансона
Адвокаты уже в третий раз пытались добиться отмены решения о домашнем аресте. Власти Турции обвиняют пастора в пособничестве террористам. Преследование Брансона стало одной из причин резкого обострения американо-турецких отношений.
Комментарии10
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velbkeirf1 17 августа 2018 | 15:39
Попросить Эрдогашу обменять Андрюху на нашу девку которой пиндосня спать не дает и всех делов
patrikk_1 17 августа 2018 | 15:45
Турецкий суд сегодня вновь отказался освободить американского пастора Эндрю Брансона...
"Марш матерей-монашек" проведите в Стамбуле и пастора переведут под домашний арест.
blinorozhiy_chmo 17 августа 2018 | 15:47
Американские пасторы несут из америки цивилизованным странам зло, смуту, войны.
Исторический факт.
velbkeirf1 17 августа 2018 | 16:04
blinorozhiy_chmo: украинский пастор куриная жопка тому пример
neyexo 17 августа 2018 | 15:40
турки не поддаются давлению
archibald_dandy_esquire 17 августа 2018 | 15:46
neyexo: " турки не поддаются давлению "
не "турки", а одна "турка" - друг Тайип - ему шлея попала под мантию, в точности, как известному гибриду в деле Сенцова
captainobvious 17 августа 2018 | 15:44
американский пастор? значит, серийный педофил, 100%
hiryrg 17 августа 2018 | 15:55
Помидоровый султанчик "забил" на США?
goshan31 17 августа 2018 | 16:21
Ну и ничего. Я, например, помню один доллар был эквивалентен одной тысяче турецких лир. Так что всё в " руках господа"
fantforbarbi 17 августа 2018 | 16:22
Эрдоган смешон))). Ну и молодец. Турки должны знать свое подлинное место в мире... Им скоро наглядно покажут. И это будет надолго.И поделом.