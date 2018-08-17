Z Архив новостей новости
5 16 6 885
15:30, 17 августа 2018

Россия и Германия намерены обсудить совместные проекты, которым угрожают третьи страны

Так сказали сегодня в Кремле в канун завтрашних переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель. По всей видимости, речь пойдет, в том числе, о судьбе газопровода Северный поток-2, против которого выступают США.

Представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт подчеркнул, что визит будет посвящен «обсуждению положения в Сирии, на востоке Украины и энергетическо-промышленным темам».При этом канцлер ФРГ будет добиваться, чтобы Украина оставила за собой важную роль в транзите российского газа и после введения в строй газопровода «Северный поток 2».

Германские политики воздерживаются от комментариев накануне встречи. НемецкиеСМИподчеркиваютнапряженностьвотношенияхРоссиииГермании – из-законфликтавДонбассе, возможных российских кибератак, дела Скрипалей и обвинения во влиянии на выборы в США. Еженедельник «Цайт» отмечает, чтогерманско-российское потепление не должно пониматься неправильно как начало новой дружбы или изменение политики ФРГ в отношении России. Скорее, как попытка найти совместные интересы в целенаправленном сотрудничестве.

Как подчеркнул накануне председатель Восточного комитета Союза немецкой промышленности, реальная нормализация двусторонних отношений возможна только в случае успешного мирного процесса в восточной Украине. Поэтому Берлин ожидает дальнейших сигналов со стороны Москвы.

В июле Россия пошла на уступки Германии, пообещав защиту интересов Израиля в сирийском конфликте. Москва может помочь в предотвращении дальнейших наступлений Асада во избежание волны беженцев из Сирии. В свою очередь, Германия важна для России как помощник при восстановлении разрушенной войной страны.

Из Берлина пришло сообщение, что Ангела Меркель не ждет каких-то особых результатов от встречи с Владимиром Путиным. Об этом сказала сама канцлер ФРГ. По ее словам, «это рабочие переговоры».

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

opiatnovyi63 17 августа 2018 | 15:40

Вождь хочет как-то вырваться из изоляции

kryimzdick 17 августа 2018 | 15:40

А что, Путин уже вернулся из другой реальности?

archibald_dandy_esquire 17 августа 2018 | 15:43

" Берлин ожидает дальнейших сигналов со стороны Москвы "

"Москва" может сигналить сколько угодно, только вот, выражаясь чисто конретно - "делОв не будет"

seryj_wolk 17 августа 2018 | 15:53

archibald_dandy_esquire: Великому лузеру рфской нации уже изложили условия осуществления прокладки СП 2. Если он не согласен, то после свадьбы в Австрии может смело ехать назад в Моськау. В Берлине ему рады не будут. Что касается санкций, то для их отмены или ослабления должны будут быть выполнены другие условия.

minerr 17 августа 2018 | 16:00

seryj_wolk: /// канцлер ФРГ будет добиваться, чтобы Украина оставила за собой важную роль в транзите российского газа ////

Ну так Залежная вполне сможет использовать советский газопровод на реверса из Словакии. Канцлер на это наверняка согласится. Хотя свидомые вполне смогут и декоммунизировать его, как сейчас пытаются декоммунизировать железные дороги.

rampa 17 августа 2018 | 16:27

minerr: надеюсь, что Путин, в отличие от тебя, все же понимает разницу между словами Меркель о важной роли Украины в транзите российского газа и твоим предложением "использовать советский газопровод на реверса из Словакии" ))))

tks 17 августа 2018 | 15:43

Надеюсь, немцы наконец-то включат путо-губо-закатывающую машинку на полную мощь.

olegleon 17 августа 2018 | 15:43

поговорят, вспомнят молодость, может и обсудят что-то

bosen48 17 августа 2018 | 15:45

Москва может помочь в предотвращении дальнейших наступлений Асада во избежание волны беженцев из Сирии.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЭМ бредит! Сирия будет одна, остальные либо примкнут, либо будут уничтожены. США уже спасали "белых касок", будут и остальных своих друзей спасать.

ilia_lvovski 17 августа 2018 | 15:46

Подозрительно ведет себя Меркель-сама из страны Варшавского договора и не чувствует опасности или что-то другое.

natriichloridi 17 августа 2018 | 15:46

Я так понял, Юкрейн будут держать в подвешенном состоянии пока не сдохнет сама. Для того и тянут время. Все эти переговоры, встречи, саммиты и прочая ерунда всего лишь средство протянуть время чтобы Свинорыловка протянула ноги.

vsehporvem 17 августа 2018 | 15:57

natriichloridi: А укропия то при каких делах?

vsehporvem 17 августа 2018 | 15:55

Меркеляку на гиляку!

parasuk_ 17 августа 2018 | 15:59

И тут наши гости с порвшкиной орды поняли, что строительство сп-2 уже дело решенное, а им остается пустая труба как символ гидности и незалежности :)

parasuk_ 17 августа 2018 | 16:07

Не расстраивайтесь, хохлы. Никакой встречи не будет, ее снимают на Мосфильме. В роли меркель будет лия ахеджакова :)

oto_davar 17 августа 2018 | 16:17

parasuk_: //Не расстраивайтесь, хохлы.//
==================
//В парламент Дании внесены законодательные инициативы, позволяющие наложить вето либо задержать реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен.
"Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать", – сказал он.
По его мнению, вопросы, связанные с реализацией проекта строительства газопровода "Северный поток-2", необходимо вынести на общееевропейское обсуждение.
"Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может У меня есть сильное ощущение, что нам надо перенести этот вопрос за европейский стол переговоров для европейских стран", – считает премьер европейского государства, сообщает телеканал "Прямой". //
Так кто тут должен расстраиваться?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 6817 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 178 6 15764 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 152 6 13807 13.08
Kмосква, мнения
Блоги

Блог «Новой газеты»

Без комментариев В редакцию пришел запрос СК РФ о расследовании убийства Аркадия Бабченко в Киеве…

5 169 6 48464 10.08
Kобщество, бабченко, политика, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 91 6 8951 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5418 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 261 6 30353 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 295 6 34557 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Деятельность ЧВК должна быть раскрыта и легализована Сегодня эти люди знают: по российским законам их деятельность — уголовное преступление и любое признание о своей службе в рядах наемников легко превращается в обвинительное заключение и годы тюрьмы…

5 75 6 9116 11:38
Kжурналисты, трагедии, расследования, военные, африка, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 50 6 6399 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Интервью Особое мнение

Станислав Кучер гость: Станислав Кучер главный редактор проекта «Сноб»

Красивый выход для руководителя, для лидера великой державы – это всегда просто, в любой ситуации – прощение. Всегда. Можно тысячу раз оставаться уверенным, что Сенцов совершил преступление, что Сенцов террорист, при этом его помиловать…

5 57 6 14061 10.08
#слушать 35:17 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 85 6 11512 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин…

5 229 6 32500 13.08
Kполитика, общество, власть, мнения, культура, латвия
Блоги

+ Акция протеста против правительства в Бухаресте Акция протеста против правительства в Бухаресте Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..

5 160 6 22853 11.08
8читать ;смотреть
Kпротесты, фото, видео, общество, румыния, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 26087 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Блоги

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря Читать полный текст документа…

5 47 6 7249 13.08

Популярное за неделю

Новости

Производители мясных изделий попросили правительство помочь повысить цены в магазинах К этому их подтолкнул резкий рост стоимости сырья, из-за которого компании теперь несут серьезные потери…

5 52 6 14848
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путину всё время кажется, что его загоняют в угол. На самом деле, он загоняет в угол Россию. Как в случае Сенцова, так и в случае бедной девочки Анны Павликовой. Почему она сидит – чтобы был пример, чтобы другие тряслись…

5 158 6 131496 11.08
#слушать 47:39 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование

«К 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого»
2964906
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 17 6 5138 12.08
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Вляпались Попытаемся отвечать Америке (а чем мы можем ответить?) — станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство…

5 500 6 317083 14.08
Блоги

+ Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной Беспилотник обнаружил две колонны из восьми грузовиков каждая…

5 507 6 164557 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7189168
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3617744

Сегодня в эфире