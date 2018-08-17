Россия и Германия намерены обсудить совместные проекты, которым угрожают третьи страны
Так сказали сегодня в Кремле в канун завтрашних переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель. По всей видимости, речь пойдет, в том числе, о судьбе газопровода Северный поток-2, против которого выступают США.
Представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт подчеркнул, что визит будет посвящен «обсуждению положения в Сирии, на востоке Украины и энергетическо-промышленным темам».При этом канцлер ФРГ будет добиваться, чтобы Украина оставила за собой важную роль в транзите российского газа и после введения в строй газопровода «Северный поток 2».
Германские политики воздерживаются от комментариев накануне встречи. НемецкиеСМИподчеркиваютнапряженностьвотношенияхРоссиииГермании – из-законфликтавДонбассе, возможных российских кибератак, дела Скрипалей и обвинения во влиянии на выборы в США. Еженедельник «Цайт» отмечает, чтогерманско-российское потепление не должно пониматься неправильно как начало новой дружбы или изменение политики ФРГ в отношении России. Скорее, как попытка найти совместные интересы в целенаправленном сотрудничестве.
Как подчеркнул накануне председатель Восточного комитета Союза немецкой промышленности, реальная нормализация двусторонних отношений возможна только в случае успешного мирного процесса в восточной Украине. Поэтому Берлин ожидает дальнейших сигналов со стороны Москвы.
В июле Россия пошла на уступки Германии, пообещав защиту интересов Израиля в сирийском конфликте. Москва может помочь в предотвращении дальнейших наступлений Асада во избежание волны беженцев из Сирии. В свою очередь, Германия важна для России как помощник при восстановлении разрушенной войной страны.
Из Берлина пришло сообщение, что Ангела Меркель не ждет каких-то особых результатов от встречи с Владимиром Путиным. Об этом сказала сама канцлер ФРГ. По ее словам, «это рабочие переговоры».
Комментарии16
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opiatnovyi63 17 августа 2018 | 15:40
Вождь хочет как-то вырваться из изоляции
kryimzdick 17 августа 2018 | 15:40
А что, Путин уже вернулся из другой реальности?
archibald_dandy_esquire 17 августа 2018 | 15:43
" Берлин ожидает дальнейших сигналов со стороны Москвы "
"Москва" может сигналить сколько угодно, только вот, выражаясь чисто конретно - "делОв не будет"
seryj_wolk 17 августа 2018 | 15:53
archibald_dandy_esquire: Великому лузеру рфской нации уже изложили условия осуществления прокладки СП 2. Если он не согласен, то после свадьбы в Австрии может смело ехать назад в Моськау. В Берлине ему рады не будут. Что касается санкций, то для их отмены или ослабления должны будут быть выполнены другие условия.
minerr 17 августа 2018 | 16:00
seryj_wolk: /// канцлер ФРГ будет добиваться, чтобы Украина оставила за собой важную роль в транзите российского газа ////
Ну так Залежная вполне сможет использовать советский газопровод на реверса из Словакии. Канцлер на это наверняка согласится. Хотя свидомые вполне смогут и декоммунизировать его, как сейчас пытаются декоммунизировать железные дороги.
rampa 17 августа 2018 | 16:27
minerr: надеюсь, что Путин, в отличие от тебя, все же понимает разницу между словами Меркель о важной роли Украины в транзите российского газа и твоим предложением "использовать советский газопровод на реверса из Словакии" ))))
tks 17 августа 2018 | 15:43
Надеюсь, немцы наконец-то включат путо-губо-закатывающую машинку на полную мощь.
olegleon 17 августа 2018 | 15:43
поговорят, вспомнят молодость, может и обсудят что-то
bosen48 17 августа 2018 | 15:45
Москва может помочь в предотвращении дальнейших наступлений Асада во избежание волны беженцев из Сирии.
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ЭМ бредит! Сирия будет одна, остальные либо примкнут, либо будут уничтожены. США уже спасали "белых касок", будут и остальных своих друзей спасать.
ilia_lvovski 17 августа 2018 | 15:46
Подозрительно ведет себя Меркель-сама из страны Варшавского договора и не чувствует опасности или что-то другое.
natriichloridi 17 августа 2018 | 15:46
Я так понял, Юкрейн будут держать в подвешенном состоянии пока не сдохнет сама. Для того и тянут время. Все эти переговоры, встречи, саммиты и прочая ерунда всего лишь средство протянуть время чтобы Свинорыловка протянула ноги.
vsehporvem 17 августа 2018 | 15:57
natriichloridi: А укропия то при каких делах?
vsehporvem 17 августа 2018 | 15:55
Меркеляку на гиляку!
parasuk_ 17 августа 2018 | 15:59
И тут наши гости с порвшкиной орды поняли, что строительство сп-2 уже дело решенное, а им остается пустая труба как символ гидности и незалежности :)
parasuk_ 17 августа 2018 | 16:07
Не расстраивайтесь, хохлы. Никакой встречи не будет, ее снимают на Мосфильме. В роли меркель будет лия ахеджакова :)
oto_davar 17 августа 2018 | 16:17
parasuk_: //Не расстраивайтесь, хохлы.//
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//В парламент Дании внесены законодательные инициативы, позволяющие наложить вето либо задержать реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен.
"Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать", – сказал он.
По его мнению, вопросы, связанные с реализацией проекта строительства газопровода "Северный поток-2", необходимо вынести на общееевропейское обсуждение.
"Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может У меня есть сильное ощущение, что нам надо перенести этот вопрос за европейский стол переговоров для европейских стран", – считает премьер европейского государства, сообщает телеканал "Прямой". //
Так кто тут должен расстраиваться?