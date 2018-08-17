Россия и Германия намерены обсудить совместные проекты, которым угрожают третьи страны

Так сказали сегодня в Кремле в канун завтрашних переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель. По всей видимости, речь пойдет, в том числе, о судьбе газопровода Северный поток-2, против которого выступают США.

Представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт подчеркнул, что визит будет посвящен «обсуждению положения в Сирии, на востоке Украины и энергетическо-промышленным темам».При этом канцлер ФРГ будет добиваться, чтобы Украина оставила за собой важную роль в транзите российского газа и после введения в строй газопровода «Северный поток 2».

Германские политики воздерживаются от комментариев накануне встречи. НемецкиеСМИподчеркиваютнапряженностьвотношенияхРоссиииГермании – из-законфликтавДонбассе, возможных российских кибератак, дела Скрипалей и обвинения во влиянии на выборы в США. Еженедельник «Цайт» отмечает, чтогерманско-российское потепление не должно пониматься неправильно как начало новой дружбы или изменение политики ФРГ в отношении России. Скорее, как попытка найти совместные интересы в целенаправленном сотрудничестве.

Как подчеркнул накануне председатель Восточного комитета Союза немецкой промышленности, реальная нормализация двусторонних отношений возможна только в случае успешного мирного процесса в восточной Украине. Поэтому Берлин ожидает дальнейших сигналов со стороны Москвы.

В июле Россия пошла на уступки Германии, пообещав защиту интересов Израиля в сирийском конфликте. Москва может помочь в предотвращении дальнейших наступлений Асада во избежание волны беженцев из Сирии. В свою очередь, Германия важна для России как помощник при восстановлении разрушенной войной страны.

Из Берлина пришло сообщение, что Ангела Меркель не ждет каких-то особых результатов от встречи с Владимиром Путиным. Об этом сказала сама канцлер ФРГ. По ее словам, «это рабочие переговоры».