Скончался российский писатель и историк Владимир Шаров

Ему было 66 лет. Близкие сообщают, что в последние годы он страдал от онкологического заболевания. В 2014-ом году Владимир Шаров стал лауреатом премии «Русский Букер» за роман «Возвращение в Египет». Писатель занимался и общественной деятельностью: в разные годы он публично заступался за Светлану Бахмину из компании ЮКОС, а также за НКО, признанное властями иностранными агентами. Дата и место похорон Владимира Шарова пока не называются.