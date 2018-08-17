Акция в поддержку ракетного центра имени Хруничева может пройти сегодня в Москве
Работники одного из старейших предприятий космической отрасли опасаются за его судьбу. Об этом «Эху Москвы» рассказал активист Александр Зимбовский.
Все сообщения об акции работников завода, это – провокация сторонних сил, — сказал сегодня «Эху Москвы» официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.
О серьезных финансовых проблемах в центре Хруничева стало известно еще несколько лет назад. В рамках программы оптимизации было решено резко сократить число сотрудников. Также появлялись сообщения, что территорию центра Хруничева на западе Москвы могут отдать под коммерческую застройку. Вчера свою акцию протеста у проходной предприятия проводили активисты КПРФ.
Комментарии2
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olegleon 17 августа 2018 | 15:20
"Вчера свою акцию протеста у проходной предприятия проводили активисты КПРФ. "
а эти то каким боком?!
viktorova 17 августа 2018 | 15:21
//Все сообщения об акции работников завода, это – провокация сторонних сил, — сказал сегодня «Эху Москвы» официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко//
Лучше бы сказал «потусторонних сил», как настоящий ракетостроитель.