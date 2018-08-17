Акция в поддержку ракетного центра имени Хруничева может пройти сегодня в Москве

Работники одного из старейших предприятий космической отрасли опасаются за его судьбу. Об этом «Эху Москвы» рассказал активист Александр Зимбовский.

Все сообщения об акции работников завода, это – провокация сторонних сил, — сказал сегодня «Эху Москвы» официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

О серьезных финансовых проблемах в центре Хруничева стало известно еще несколько лет назад. В рамках программы оптимизации было решено резко сократить число сотрудников. Также появлялись сообщения, что территорию центра Хруничева на западе Москвы могут отдать под коммерческую застройку. Вчера свою акцию протеста у проходной предприятия проводили активисты КПРФ.