Преступник, напавший прошлой осенью на одного из соратников Навального, приговорен к 11 месяцам исправительных работ
Преступник, напавший прошлой осенью на одного из соратников Алексея Навального, приговорен к 11 месяцам исправительных работ. Решение по делу Алексея Щербакова принял сегодня мировой судья в Москве. Нападение на Николая Ляскина было совершено в столице в сентябре прошлого года, на улице его ударили отрезком трубы по голове.
Комментарии3
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viktorova 17 августа 2018 | 15:06
Ну он же не лайки ставил. И перепостов не делал...
petrivanov 17 августа 2018 | 15:15
А если бы он трубой мента ударил, и сказал, что мент сам его попросил об этом, пообещав 150 тысяч рублей, то ему такон же наказание дали? Нет? Мент значительно лучше?
rogerrabbit 17 августа 2018 | 15:15
о как!
за удар человека по голове железной трубой - 11 месяцев исправительных работ
а для начала отпустили под подписку о невыезде
еще раз:
подонок ударил человека стальной трубой по голове
и получил 11 месяцев исправительных работ
это как?