Преступник, напавший прошлой осенью на одного из соратников Навального, приговорен к 11 месяцам исправительных работ

Преступник, напавший прошлой осенью на одного из соратников Алексея Навального, приговорен к 11 месяцам исправительных работ. Решение по делу Алексея Щербакова принял сегодня мировой судья в Москве. Нападение на Николая Ляскина было совершено в столице в сентябре прошлого года, на улице его ударили отрезком трубы по голове.