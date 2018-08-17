Минпросвещения предложило почти втрое уменьшить количество детей в приёмных семьях

Ведомство подготовило соответствующий проект закона.

Число детей в приёмных семьях хотят ограничить тремя. Причём сюда входят и родные, отмечает ТАСС. Агентство получило копию проекта закона, разработанного министерством просвещения. Ведомство намерено сделать исключение для семей, которые усыновили братьев и сестёр, а также где дети ранее были под опекой. Новую норму Минпросвещения предлагает ввести с января 20го года. Сейчас число детей в приёмной семье, включая родных и усыновлённых, не превышает восьми, говорится в пояснительной записке к документу. И там же отмечается что большинство российских регионов ограничение поддерживает.

Глава ведомства Ольга Васильева вчера заявила о планах ужесточить правила усыновления. По мнению Васильевой, большое количество детей в приёмных семьях нередко приводит к насилиям и даже убийствам. Она напомнила о случае в Смоленской области, где отец в начале года убил приёмную дочь семи лет, в его семье было ещё три ребёнка. Ведомство также намерено обязать приёмных родителей проходить психологическое обследование перед усыновлением ребёнка.

По данным Минпросвещения, сейчас насчитывается около полусотни тысяч детей-сирот.