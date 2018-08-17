Известный советский художник Илья Кабаков передает свою мастерскую в Москве Третьяковской галерее
Об этом сегодня сообщила директор музея Зельфира Трегулова. По ее словам, в мастерской появится музейное пространство Московского концептуализма. Сегодня же объявлено, что художник, с конца 80-ых живущий и работающий на Западе, передает Третьяковке три своих картины.
Комментарии1
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mas_mas 17 августа 2018 | 14:58
И туалет? )))