Известный советский художник Илья Кабаков передает свою мастерскую в Москве Третьяковской галерее

Об этом сегодня сообщила директор музея Зельфира Трегулова. По ее словам, в мастерской появится музейное пространство Московского концептуализма. Сегодня же объявлено, что художник, с конца 80-ых живущий и работающий на Западе, передает Третьяковке три своих картины.