Большой митинг ожидается сегодня вечером в центре Еревана

В столице Армении соберутся сторонники нового лидера страны Николы Пашиняна с тем, чтобы отметить первые 100 дней его прихода к власти. Сам премьер-министр собирается на митинг, при этом он сообщил в Фейсбуке, что на вечерней акции в Ереване могут быть провокации, устроенные специально засланными людьми. Пашинян призывает всех соблюдать спокойствие и не проявлять агрессию.