Россия и Германия намерены обсудить судьбу совместных проектов, которым угрожают третьи страны
Об этом в канун завтрашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель сообщили в Кремле. О каких именно проектах идет речь – не уточняется. Ранее, напомню, США неоднократно предостерегали Европу от участия в строительстве газопровода Северный поток-2, т.к. это, по мнению Вашингтона, усиливает зависимость стран ЕС от Кремля.
Комментарии6
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captainobvious 17 августа 2018 | 14:48
чтобы третьи страны не мешали, на российско-германской границе должно быть всё спокойно ))
dorin1987 17 августа 2018 | 14:49
Теперь царек РФ будет убеждать иностранцев, что кругом враги, в то время, как пропагандоны внутри будут убеждать население РФ, что враги - все, кроме них. Двоемыслие царька РФ выходит на следующий уровень...
danko1 17 августа 2018 | 14:49
А что можно обсуждать с кремлевским мафиози и конченным лжецом?
Как он заявил сам недавно, что он никому не верит.
С таким ничтожеством любые переговоры смысла не имеют, когда он сам врет и другим не верит.
ematveev 17 августа 2018 | 14:50
Враки.
Любой брат-либераст знает, что у Германии нет совместных проектов с Россией. И не может быть даже теоретически. Потому что санкции.
И газ из США.
trans 17 августа 2018 | 14:58
Трамп правильно сказал: странную политику занимает Германия, для них Россия потенциальный враг и ради этого они укрепляют свою оборону. А с другой стороны строят СП-2 и тем самым Германия будет больше зависеть от России и будет вкладывать миллиарды в ее экономику, в том числе и в укрепление российской армии.
gorboy 17 августа 2018 | 15:04
Секретный пакт не мешало подписать бы уже. А то катаются без толку туда-сюда.