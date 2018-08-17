Россия и Германия намерены обсудить судьбу совместных проектов, которым угрожают третьи страны

Об этом в канун завтрашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель сообщили в Кремле. О каких именно проектах идет речь – не уточняется. Ранее, напомню, США неоднократно предостерегали Европу от участия в строительстве газопровода Северный поток-2, т.к. это, по мнению Вашингтона, усиливает зависимость стран ЕС от Кремля.